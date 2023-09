ORF-Vorarlberg-Party-Night: Live-Konzert mit Boney M., Samantha Fox, Limahl, Caught In The Act und vielen mehr in Dornbirn!

The Animals, Ryan Paris und Magic Affair machen das Line-up komplett; 13 internationale Bands und Solo-Acts rocken am 8. September die ORF-Radio-V-Bühne

Wien (OTS) - Einen Abend mit so vielen Musikstars auf einer Bühne erlebt Vorarlberg nicht alle Tage! Die ORF-Vorarlberg-Party-Night am 8. September 2023 in Halle 13 auf der Herbstmesse Dornbirn vereint internationale Bands und Solo-Acts mit musikbegeisterten Fans in einem Mega-Konzert. The Animals, Ryan Paris und Magic Affair komplettieren das sensationelle Line-up bei der wohl größten Disco des Jahres in Vorarlberg.

Musik-Feuerwerk der Extraklasse

Bei diesem Mega-Event wird zum 75. Geburtstag der Herbstmesse Dornbirn sieben Stunden lang ein Hit nach dem anderen abgefeuert. Mitsingen, abshaken und ordentlich feiern lautet die Devise bei Musik aus sieben Jahrzehnten. Auf der Bühne der ORF-Vorarlberg-Party-Night performen: magic sounds of The Platters, the magic Drifters, The Animals, sounds of Sister Sledge, The Rubettes feat. Bill Hurd, Boney M. mit Liz Mitchell, Ryan Paris, Limahl, Samantha Fox, Caught In The Act, Magic Affair, Hermes House Band und Wintershome. Durch die Musikshow begleiten die beiden ORF-Radio-Vorarlberg-Moderatoren Dominic Dapré und Inés Mäser.

Geballte Ladung Musikgeschichte

Boney M. und Samantha Fox reisen direkt aus den USA an, sie haben gerade eine mehrwöchige Amerika-Tournee hinter sich. The Rubettes feat. Bill Hurd gehen nach ihrem Auftritt in Dornbirn auf große Japan- und Australien-Tournee zum Start ihres 50-jährigen Bühnenjubiläums. The Animals mit ihrem Hit „House Of The Rising Sun“ feiern aktuell ihr 60-jähriges-Bühnenjubiläum. magic sounds of The Platters tritt mit dem legendären Ehrenmitglied der Radio Rock and Roll Hall of Fame und Großvater des Doo Wop John Cheatdom auf und werden Anfang kommenden Jahres durch Europa touren. Die Chartbreaker Wintershome aus der Schweiz waren schon öfter Vorband bei internationalen Konzerten von Robbie Williams.

Eintritt frei, An- und Abreise gratis

Der Zutritt zur ORF-Vorarlberg-Party-Night ist für alle kostenlos. Das siebenstündige Konzert startet ab 18.00 Uhr im Wirtschaftszelt der Herbstmesse Dornbirn in Halle 13. An diesem Abend sind ab 17.00 Uhr die Messetore für alle geöffnet und der Eintritt ist frei. Aber Achtung: Der Platz ist limitiert. Wer zuerst kommt, hat die besten Chancen dabei zu sein. An- und Abreise sind mit dem VMOBIL-Online-Gratis-Ticket ”Herbstmesse Dornbirn“ ebenfalls kostenlos möglich.

ORF Radio Vorarlberg live dabei

Via ORF Radio Vorarlberg können alle die ORF-Vorarlberg-Party-Night miterleben. Von 18.00 bis 1.00 Uhr wird dieses Spektakel live übertragen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Sieben Jahrzehnte Musikgeschichte auf einer Bühne vereint, das ist ein einzigartiges Konzerterlebnis in Vorarlberg. Ich freue mich sehr, dass wir mit all unseren Partnern und Sponsoren dieses Staraufgebot für die ORF-Vorarlberg-Party-Night mit kostenlosem Eintritt umsetzen können!“

Sabine Tichy-Treimel, Geschäftsführerin Messe Dornbirn: „Der ORF Vorarlberg macht uns und dem Publikum mit der Party-Night ein ganz besonderes Geschenk zum 75. Geburtstag der Herbstmesse Dornbirn. Super, wenn sich alle in ihr damaliges Disco-Outfit schmeißen, so wird das Wirtschaftszelt in Halle 13 zur größten Musikparty des Landes.“

ORF Vorarlberg mit vollem Programm auf Herbstmesse

Der ORF Vorarlberg ist neben der ORF-Vorarlberg-Party-Night mit weiteren Programmpunkten auf der diesjährigen Herbstmesse Dornbirn für sein Publikum mit dabei:

Von 6. bis 10. September ist der ORF-Vorarlberg-Messestand im Foyer der Halle 10 geöffnet. Beim Gewinnspiel rund um die Radiosendung „Guten Morgen Vorarlberg“ geht es um zehn Frühstücksgutscheine im Wert von 200 Euro. Die Kleinsten können bei der Messe-Rallye eine Aufgabe lösen und dafür ein Geschenk mit nach Hause nehmen. Das ORF-Vorarlberg-Team freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher.

Beste Unterhaltung gibt es beim ORF-Vorarlberg-Frühschoppen am Sonntag, dem 10. September. Dieser findet ab 10.00 Uhr im Wirtschaftszelt in Halle 13 statt. Die Walser Powernkapelle sorgt für schwungvolle musikalische Unterhaltung. ORF-Radio-Vorarlberg-Moderatorin Nicole Benvenuti führt durch das Programm. ORF Radio Vorarlberg überträgt diesen Messe-Frühschoppen ab 11.00 Uhr live.

