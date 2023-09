TERMINAVISO: 8. September: Pressegespräch mit Othmar Karas und Evelyn Regner

Pressegespräch anlässlich der Rede zur Lage der Europäischen Union

Wien (OTS) - Zur Wiederaufnahme der Sitzungen im Europäischen Parlament nach der Sommerpause und anlässlich der Rede zur Lage der EU, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 13. September in Straßburg halten wird, sprechen der Erste Vizepräsident Othmar Karas und Vizepräsidentin Evelyn Regner in einem Pressegespräch über ihre Erwartungen an die Rede und ihre Einschätzung zur Lage - auch mit Blick auf die Europawahlen im Juni 2024.



Zu diesem Gespräch, das hybrid stattfinden wird, laden wir alle Medienvertreter:innen sehr herzlich ein.



Wann: Freitag, 8. September, 9-10 Uhr

Wo: Im Haus der EU in der Wipplingerstraße 36, 1010 Wien und online



Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre baldige Anmeldung unter bernhard.schinwald@ep.europa.eu. Bitte geben Sie dabei auch an, ob Sie eine Zusendung des Links wünschen oder persönlich anwesend sein können.



Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Bernhard Schinwald, Presse

+43 660 3737 367

bernhard.schinwald @ ep.europa.eu