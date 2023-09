PULS 24 Talk-Formate WildUmstritten, Pro und Contra und Milborn zurück aus Sommerpause

Hochkarätige Gäste und aktuelle Themen bei Werner Sejka, Gundula Geiginger und Corinna Milborn auf Joyn, PULS 24 & PULS 4

Wien (OTS) - Das PULS 24 Erfolgsformat WildUmstritten startet am Montag, den 4. September in einen heißen Herbst. Werner Sejka begrüßt wieder Montag bis Donnerstag LIVE um 20:15 Uhr auf Joyn & PULS 24 täglich drei spannende Gäste, um die drei wichtigsten Themen des Tages zu besprechen. Gern gesehene und neue meinungsstarke Gäste - aus Wirtschaft, Medien, ehemaliger Politik und öffentlichem Interesse - werden ihre umstrittenen Ansichten zu tagesaktuellen Ereignissen diskutieren.

Im September diskutieren u.a.: Steffi Stankovic (Bloggerin, Aktivistin), Efgani Dönmez (ehem. Politiker Grüne und ÖVP, jetzt Unternehmer) , Anneliese Rohrer (Journalistin), Matthias Winkler (CEO Sacher Gruppe), Thomas Maurer (Kabarettist), Barbara Toth (Journalistin), Rudi Fußi (Kommunikationsberater und Unternehmer), Wolfgang Rosam (Kommunikationsberater und Unternehmer), Ida Metzger (Journalistin), Daniel Kapp (Kommunikationsberater und Unternehmer), Barbara Blaha (Autorin, Gründerin Momentum Institut), Eva Glawischnig (ehem. Politikerin, die Grünen), Florian Scheuba (Kabarettist), Anna Thalhammer (Journalistin), Florian Klenk (Journalist), Lena Schilling (Aktivistin) und viele mehr.

Pro und Contra nimmt sich in der ersten Sendung nach der Sommerpause ebenfalls gleich den Themen der Woche an und startet mit dem Gerichtsprozess gegen Florian Teichtmeister. Am Prozesstag, Dienstag, den 5. September (21:15 Uhr auf Joyn & PULS 24, 22:20 Uhr auf PULS 4), begrüßt Gundula Geiginger u.a. ÖVP-Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, Psychotherapeutin Rotraud Perner, Rechtsanwalt Sascha Flatz und die Leiterin des Kinderschutzzentrums die möwe, Hedwig Wölfl.

Corinna Milborn begrüßt am Mittwoch, 6. September, um 21:15 Uhr auf Joyn und PULS 24 u.a. Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher bei „Milborn – Das PULS 24 Polit-Gespräch“ und spricht mit ihm über Teuerung, Arbeitskräftemangel und eine drohende Rezession.

Alle Sendungen gibt´s im TV auf PULS 24 und PULS 4, auf puls24.at und live oder on demand auf Österreichs SuperStreamer Joyn

