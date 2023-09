Einfach, günstig, transparent: Wien Energie führt kWh-Tarife für E-Auto-Fahrer*innen ein

Neue Tarife mit verbrauchsbasierter Verrechnung ab 2. Oktober – Umstieg für Bestandskund*innen bereits ab sofort möglich – Langjähriger Kund*innenwunsch umgesetzt

Wien (OTS) - Wien Energie setzt einen langjährigen Kund*innenwunsch aus der Elektromobilität um und führt mit Anfang Oktober 2023 verbrauchsbasierte Kilowattstunden-Tarife ein. Bisher konnte mit den „Tanke Wien Energie“-Tarifen ausschließlich nach Ladezeit abgerechnet werden. Ab Oktober können E-Auto-Fahrer*innen auch die neuen verbrauchsbasierten Tarife abschließen und bekommen künftig ihre geladene Energiemenge einfach und transparent in Kilowattstunden (kWh) abgerechnet.

„Wien hat das engmaschigste öffentliche Ladestellen-Netz in ganz Österreich. Doch neben der Infrastruktur braucht es auch einfache und verständliche Ladetarife. Daher ist es mir wichtig, dass Wien Energie nicht nur das bestehende Tarifangebot erweitert, sondern mit den neuen kWh-Tarifen auch eine transparente Verrechnung der geladenen Ökostrom-Mengen ermöglicht. So machen wir den Umstieg auf E-Mobilität noch komfortabler und treiben die Mobilitätswende in Wien voran“, so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Günstigstes Angebot im Wiener Raum – gleicher Preis für AC und DC

Die neuen E-Mobilitätstarife starten mit einem Einführungspreis von 0,48 Euro/kWh (Tarif „Tanke kWh START“ ohne Grundgebühr) bzw. 0,44 Euro/kWh (Tarif „Tanke kWh PLUS“ mit 5,90 Euro/Monat Grundgebühr) im Wien Energie-Netz. Der Preis ist an allen Wien Energie-Ladestellen derselbe, egal, ob an einem Schnelllader (DC) oder einer Normalladestation (AC) geladen wird. Das vereinfacht das Laden und die Kostenkontrolle zusätzlich. Volle Übersicht bietet außerdem die Wien Energie-Tanke-App, in der sämtliche Ladevorgänge inklusive der entstandenen Kosten übersichtlich auffindbar sind.

„Unsere Kund*innen wünschen sich schon lange eine verbrauchsbasierte Verrechnung. Die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Vergangenheit hatten die Einführung erschwert. Jetzt können wir die kWh-Tarife umsetzen und starten mit einem attraktiven Einführungspreis. Unsere kWh-Tarife sind aktuell das günstigste Angebot für E-Auto-Fahrer*innen im Wiener Raum“, erklärt Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung.

Standzeitzuschlag in den Nachtstunden entfällt

Damit die Ladestationen tatsächlich nur für den Ladevorgang belegt und nicht als Dauer-Parkplatz genutzt werden, führt Wien Energie einen Standzeitzuschlag ein. An den öffentlichen City-Ladestationen liegt dieser bei 5 Cent/Minute ab der vierten Stunde (nach 180 Minuten). Ein durchschnittlicher Ladevorgang an öffentlichen Ladestationen ist dadurch ohne Standzeitzuschlag möglich. Wien Energie bietet auch bei den kWh-Tarifen ein attraktives Angebot, um in der Nacht zu laden: Zwischen 22.00 und 08.00 Uhr entfällt der Standzeitzuschlag komplett.

Umstieg für Bestandskund*innen ab sofort möglich

Wien Energie informiert aktuell alle Wien Energie Tanke-Kund*innen per Post über die neuen Tarife. Bestandskund*innen können dann direkt mit einem QR-Code im Brief auf den neuen Tarif umsteigen, der ab Anfang Oktober gültig ist. Neukund*innen können die neuen Tarife ab 2. Oktober auf der Webseite www.wienenergie.at/tanke abschließen. Die Einführungspreise gelten ab 2. Oktober und bis zum 31. März 2024. Ab dann passt Wien Energie die Tarife halbjährlich jeweils zum 1. April und 1. Oktober an. Ob es dabei zu einer Preissenkung oder -steigerung kommt, hängt von der aktuellen Marktsituation und der Entwicklung des Österreichischen Strompreisindex sowie des Verbraucherpreisindex ab. Derzeit sinkt der Strompreisindex kontinuierlich.

Zeittarif auch weiterhin verfügbar

Neben den neuen kWh-Tarifen bietet Wien Energie auch weiterhin die Tarife mit Zeit-Abrechnung an. Der Energiedienstleister will damit allen Kund*innen die Wahlfreiheit ermöglichen, einen Tarif nach ihren Bedürfnissen abzuschließen.

