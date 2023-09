Stimmen aus der Clubkultur: Forderungen zu #technometoo

IG Club Kultur, AwA* (Wien), awa_graz (Graz) und das EAT network (Innsbruck) präsentieren im gemeinsamen Gespräch ein Forderungspapier zu Gewaltschutz im Kulturbereich.

Wien (OTS) - Seit einigen Wochen ist eine Vielzahl von Übergriffen im Clubkulturbereich thematisiert worden und auch medial publik geworden. Dank aktivistischer Arbeit werden Missstände, die es schon lange gibt, endlich sichtbar gemacht. Als Strukturen, die zu diesen Themen dauerhaft arbeiten, wollen wir Perspektiven und Forderungen zu sexualisierter Gewalt, Machtmissbrauch und Betroffenensupport einbringen. Die veröffentlichten Fälle sind nur die Spitze des Eisbergs und zeigen die Notwendigkeit eines strukturellen Wandels auf. Daher laden wir zu einem Gespräch ein, in dem wir unsere Forderungen an Politik, Verwaltung und auch an unserer eigenen Szene(n) präsentieren wollen sowie einen Diskussionsrahmen über die Clubkultur mit Blickpunkten aus verschiedenen Städten (Graz – Innsbruck – Wien) bieten möchten.

Stimmen aus der Clubkultur: Forderungen zu #technometoo

Datum: 05.09.2023, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: Venster99

Stadtbahnbögen 99, 1090 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

press @ clubkultur.org