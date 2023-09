Hanke/Gruber: Wien Energie eröffnet neues Ausbildungszentrum für 160 Lehrlinge

Modernste Lehrlingsausbildung für wichtige Zukunftsberufe – Klimaschutz und Wertschöpfung im neuen technischen Ausbildungszentrum in Wien-Donaustadt

Wien (OTS) - Im neuen technischen Ausbildungszentrum von Wien Energie, das passend zum Beginn des neuen Lehrjahres feierlich durch Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Wien Energie-Geschäftsführer Karl Gruber eröffnet wurde, ist ab sofort die gesamte technische Lehrlingsausbildung von Wien Energie angesiedelt. Am neuen Ausbildungsstandort bildet Wien Energie bis zu 160 Lehrlinge aus und führt zusätzlich auch Schulungen für Fachkräfte durch. „Um den Herausforderungen der Zukunft mit Kraft und Know-how begegnen zu können, ist die Förderung junger Talente ganz wesentlich. Das neue technische Ausbildungszentrum Donaustadt ist eine Investition in die klimafreundliche und zuverlässige Energieversorgung Wiens. Hier werden die Klimaschützer*innen von morgen ausgebildet und unsere lokale Wertschöpfung gestärkt“, betont Hanke.

Moderne und zukunftsorientierte Ausbildung

Im technischen Ausbildungszentrum schafft Wien Energie alle Voraussetzungen, um eine qualitativ hochwertige und zukunftsorientierte Ausbildung zu gewährleisten. „Wir haben ein klares Ziel: Wien bis 2040 klimaneutral machen! Im neuen technischen Ausbildungscampus bilden wir die Fachkräfte der Zukunft aus und schaffen nachhaltig neue Arbeitsplätze. Mit modernster Lehrlingsausbildung bieten wir jungen Menschen eine krisensichere Perspektive und setzen ein nachhaltiges Zeichen für die Zukunft!“, erklärt Gruber. In den neuen Ausbildungscampus hat Wien Energie 2,9 Millionen Euro investiert. Dafür wurde ein bestehendes Verwaltungsgebäude am Kraftwerksstandort Donaustadt revitalisiert und an die speziellen Anforderungen der technischen Lehrlingsausbildung angepasst.

Für die Lehrlinge bietet das neue Ausbildungszentrum zahlreiche Möglichkeiten: Eine Maschinenwerkstätte und zwei weitere Werkstätten, E-Labore mit unterschiedlichen Schwerpunkten (Automation, Elektrolabor, Kraftlabor), ein Hydraulik-Labor und zusätzliche Seminar- und Schulungsräume. Wien Energie bildet in der Donaustadt in fünf technischen Lehrberufen aus: Kälteanlagentechnik, Elektrotechnik für erneuerbare Energien, Elektrotechnik & Mechatronik, Anlagen- und Betriebstechnik und Maschinenbautechnik. Die Lehrlinge verbringen dort das erste und zweite Lehrjahr, bevor sie in die Rotation durch die Fachabteilungen wechseln. Über die Lehrlingsausbildung hinaus bieten die Räumlichkeiten auch zahlreiche Möglichkeiten für Fachkräfteschulungen und Kooperationen zum Beispiel im Bereich erneuerbarer Energien.

Nachhaltige Energieversorgung dient Lernzwecken

Ganz im Sinne des Klimaschutzes begrünt Wien Energie die Fassade des Ausbildungszentrums und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. Für die Energieversorgung wurde eine Photovoltaikanlage errichtet, die auch zu Schulungszwecken genutzt werden kann. Das gesamte Gebäude wurde barrierefrei gestaltet und auf den Einsatz von nachhaltigen Materialien und Lösungen für z.B. Beleuchtung geachtet. Eine Kantine vor Ort, sowie ein Bahnhofs-Shuttle von Stadlau tragen maßgeblich zu einem optimalen Lernumfeld bei.

Lehre mit nachhaltigen Perspektiven

Bereits während der Lehre setzt Wien Energie auf Vielfalt und nachhaltige Personalplanung. Die Lehrstellen werden sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich zu gleichen Teilen von weiblichen und männlichen Nachwuchstalenten besetzt. Auch werden so gezielt Nachfolger*innen für geplante Personalabgänge aufgebaut. Somit kann das Unternehmen langfristig planen und die Lehrlinge werden mit dem Ausblick auf eine fixe Anstellung bei entsprechendem Engagement und nach erfolgreichem Abschluss der Lehrzeit motiviert. Ebenso erhalten Lehrlinge bei Wien Energie über die grundsätzliche Ausbildung im Betrieb und der Berufsschule hinaus weitere Fachschulungen, Fortbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Das Angebot reicht von Persönlichkeitstrainings, über fachliche Höherqualifikationen, bis hin zu Lehre und Matura.

Aktuell sind rund 500 Lehrlinge in der Wiener Stadtwerke-Gruppe in Ausbildung. Im Herbst 2023 starten 225 neue Lehrlinge in 18 Lehrberufen.

Mehr Informationen zur Lehre und zu Bewerbungsmöglichkeiten gibt’s unter: https://www.wienerstadtwerke.at/lehre

Bildmaterial: https://bit.ly/47X5XVK

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hoor

Pressesprecher Wien Energie

Telefon: 0664 884 801 81

E-Mail: alexander.hoor @ wienenergie.at