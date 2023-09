Sima/Blum: Kostenlose Radfahrkurse für Wiener Volksschulkinder starten!

Angebot der Stadt Wien startet mit Schulanfang - Neuer Radübungsplatz in Rudolfsheim-Fünfhaus

Wien (OTS) - Mit kostenlosen Radfahrkursen unterstützt die Mobilitätsagentur Wien Kinder beim Radfahren lernen. Mehr als 15 000 Wiener Volksschulkinder haben in den Jahren 2021, 2022 und 2023 ihre Fähigkeiten auf dem Fahrrad trainiert! Im September startet die Stadt Wien ihr neues Angebot kostenloser Radfahrkurse für Kinder der 3. und 4. Klasse Volksschule. In diesem Schuljahr werden über 800 kostenlose Radfahrkurse für Volksschulen angeboten. Die Kurse sind der praktische Teil des Mobilitätsbildungsprogramms für Volksschulen „Die Stadt & Du“.

„Radfahren ist aktiver Klimaschutz. Wesentlich ist dafür der Ausbau der Radinfrastruktur in hoher Qualität – woran wir tatkräftig arbeiten, in der ganzen Stadt arbeiten wir mit Hochdruck am Bau neuer Radwege. Damit Kinder in der Stadt sicher mit ihrem Rad unterwegs sein können, brauchen sie Übung – wir unterstützen sie beim Üben und Lernen in sicherer Umgebung mit unseren kostenlosen Radfahrkursen auf den vielen Radübungsplätzen. Wir hoffen, dass auch heuer wieder viele Schulen unser kostenloses Angebot annehmen“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Martin Blum von der Mobilitätsagentur Wien erklärt: „Mit „Die Stadt & Du“ bekommen Pädagoginnen und Pädagogen kostenlose Unterrichtsmaterialien zur Hand, mit denen im Unterricht die Themen Mobilität und Verkehrssicherheit altersgerecht behandelt werden. Wer etwa einen Radfahrkurs bucht, bekommt auch die „Fahrrad Box“ und die Praxis wird so durch die wichtige Theorie ergänzt.“

Radfahrkurse für Volksschulen von 11. September bis 10. November

Die Volksschul-Radfahrkurse im Wintersemester 2023 finden zwischen 11. September und 10. November an Schultagen statt. Interessierte Pädagoginnen und Pädagogen können sich hier informieren und die Kurse auch gleich online buchen auf: www.fahrradwien.at/radfahrkurse

Die kostenlosen Radfahrkurse für Volksschulen werden über klimaaktiv mobil, der Klimaschutzinitiative des BMK im Verkehrsbereich, finanziert und in der Bundeshauptstadt gemeinsam mit der Mobilitätsagentur Wien – im Auftrag der Stadt Wien – organisiert und von Radfahrtrainerinnen und -trainern der Radfahrschulen „FahrSicherRad“, „Schulterblick – Die Radfahrschule“ und „EasyDrivers“ durchgeführt.

Mehr Platz zum Üben: Neuer Radübungsplatz im 15. Bezirk

Die Kurse finden beim Radmotorikpark Kaisermühlen, beim Radspielplatz in der Seestadt Aspern und im „Verkehrsgarten Elisenstraße“ von Jugend am Werk in Liesing statt. Darüber hinaus wird beim eigens eingerichteten Radübungsplatz am Naschmarktparkplatz und in der Guntherstraße Radfahren trainiert. Mit dem Radübungsplatz in der Guntherstraße im 15. Bezirk gibt es seit diesem Sommer einen neuen, fünften Übungsplatz in der Stadt.

Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht begrüßt das neue Angebot für Volksschulen in seinem Bezirk: „Es freut mich sehr, dass es im Bezirk die Möglichkeit gibt, Radfahren so zu üben, dass die Kids dann sicherer im Straßenverkehr im 15. Bezirk und darüber hinaus unterwegs sein können.“

Die Stadt & Du: Mobilitätsbildungsprogramm für Volksschulen

Die Kinder-Radfahrkurse der Mobilitätsagentur Wien sind Teil des Mobilitätsbildungsprogramms „Die Stadt & Du“. Pädagog*innen, die einen Radkurs buchen, bekommen weitere, abgestimmte kostenlose Unterrichtsmaterialien zur Hand, mit denen im Unterricht die Themen Mobilität und Verkehrssicherheit altersgerecht behandelt werden. Das Mobilitätsbildungsprogramm bietet mit den drei Themenboxen „Schulweg“, „Grätzl“ und „Fahrrad“ umfassendes Material zu Mobilität in der Stadt für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Die „Die Stadt & Du“-Fahrrad-Box dient auch als Vorbereitung für die freiwillige Radfahrprüfung.

Infos und Bestellmöglichkeit für Pädagog*innen: https://www.diestadtunddu.at/

Außerschulisches Angebot: Offene Radfahrtrainings

Für alle Kinder die auch in der Freizeit Radfahren üben möchten, gibt es zwischen bis 11. November immer samstags oder sonntags am Radmotorikpark Kaisermühlen, am Radspielplatz Seestadt, und auf den Radübungsplätzen Naschmarkt und Guntherstraße Offene Radfahrtrainings. Details und Termine: https://www.fahrradwien.at/gratis-radfahrtrainings-fuer-kinder/

