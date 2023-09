Zum ersten Todestag von Queen Elizabeth II: ORF-TV-Schwerpunkt ab 6. September

Oscar-Drama „The Queen“ mit Helen Mirren zum Auftakt in ORF 2, Thementag am 9. September in ORF III

Wien (OTS) - Am 8. September 2023 jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth II zum ersten Mal. Diesem Anlass widmet der ORF ab 6. September einen TV-Schwerpunkt.

Den Auftakt macht ORF 2 am Mittwoch, dem 6. September, mit Stephen Frears vielfach preisgekröntem Drama „Die Queen“ (23.55 Uhr) mit Helen Mirren, die für ihre Darstellung der britischen Monarchin mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. ORF III bringt ein Dacapo des Films am Freitag, dem 8. September um 23.40 Uhr. In ORF 2 ist außerdem am Donnerstag, dem 7. September, der ehemalige britische Botschafter in Österreich Leigh Turner zu Gast im ORF-Nighttalk „Stöckl“ (23.05 Uhr). Tags darauf, am Freitag, dem 8. September, erinnert in „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr) und „Studio 2“ (17.30 Uhr) ORF-Adelsexpertin Marion Nachtwey an den ersten Todestag der Queen. Auch „Aktuell nach eins“ wird um 13.20 Uhr in der Royals-Rubrik einen Schwerpunkt setzen und plant dazu u. a. ein Live-Gespräch mit dem Adelsexperten Ansgar Gersmann.

Der mit neun Sendungen bestückte ORF-III-Thementag am Samstag, dem 9. September, startet um 15.15 Uhr mit dem Doku-Zweiteiler „Royale Ehefrauen“ („Vom Glück, eine Windsor zu werden“ und um 16.00 Uhr „Von der Bürde, eine Windsor zu sein“). Anschließend beleuchtet ORF III die „Royals und die Paparazzi“ (16.50 Uhr) sowie den „Ärger im Buckingham Palast – Die Queen und die liebe Familie“ (17.40 Uhr). Den ORF-III-Schwerpunkt setzen die Produktionen „Charles und Camilla – Die Frau an seiner Seite“ (18.30 Uhr) und „Die Queen – Das Leben einer Königin“ (19.20 Uhr) über den Werdegang der britischen Regentin fort. Im Hauptabend präsentiert die ORF-III-Leiste „zeit.geschichte“ die neue BBC-Dokumentation „Königin Elisabeth II. – Ein Leben für England“ (20.15 Uhr). In exklusiven Interviews berichten die Kinder der Queen vom Leben mit der am längsten regierenden Königin Englands. Weggefährten, Staatsoberhäupter und der Thronfolger, König Charles III., erinnern sich an eine Monarchin, die in Kriegen, Krisen und im Angesicht von Katastrophen die Beständigkeit in Person war. Danach vereint die Produktion „Die Royals erinnern sich an Prinz Philip“ (21.50 Uhr) prominente Mitglieder des britischen Königshauses im Gedenken an Prinz Philip. Die Dreharbeiten dazu begannen bereits zu Lebzeiten des Prinz-Gemahls, nach dessen Tod im Jahr 2021 gingen die Interviews mit einem neuen Plot weiter. Dank des Zugangs zum privaten Filmarchiv der Queen präsentiert der Film bisher ungekanntes Material aus Philips bewegtem Leben

Den „zeit.geschichte“-Abend beschließt eine Dokumentation über ein weiteres beliebtes Mitglied der Royal-Family: „Queen Mum – Königin. Mutter. Legende“ (22.55 Uhr). Mit über 100 Jahren galt diese schon zu Lebzeiten als eine königliche Legende. 16 Jahre lang saß Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon an der Seite ihres Mannes, König George VI., auf dem britischen Thron und half ihm, die Bürde der Krone zu tragen. Der Film macht deutlich, warum das Volk sie so liebte und wie groß ihr Einfluss war.

