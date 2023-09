BMW erfindet sich neu: Der BMW Vision Neue Klasse

Salzburg (OTS) - Die BMW Group zeigt mit ihrer neuesten Studie, dem BMW Vision Neue Klasse, wie die nächste Generation von Fahrzeugen der Marke BMW aussehen wird. „ Der BMW Vision Neue Klasse bündelt unsere Innovationskraft in den zentralen Bereichen Elektrifizierung, Digitalisierung und Zirkularität “, sagt Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG. „ So sind wir der Zukunft zwei Schritte voraus: Mit der Neuen Klasse bringen wir die Mobilität für das nächste Jahrzehnt schon ab 2025 auf die Straße – und führen BMW in eine neue Ära .“

Das Visionsfahrzeug, das auf der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA Mobility 2023 in München erstmals öffentlich gezeigt wird, hat eine klare, auf das Wesentliche reduzierte Formensprache mit großzügigen Flächen und wenigen markanten Linien. Im Innenraum sorgt die nächste Generation des BMW iDrive für ein einzigartiges digitales Nutzererlebnis, bei dem reale und virtuelle Welten miteinander verschmelzen. Der verstärkte Einsatz von Sekundärrohstoffen, eine ressourcenschonende Produktion und ein vollelektrischer Antrieb mit BMW eDrive Technologie der sechsten Generation reduzieren den CO2-Footprint der Neuen Klasse über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge.

„ 30 Prozent mehr Reichweite, 30 Prozent schnelleres Laden, 25 Prozent mehr Effizienz – mit der Neuen Klasse springen wir technologisch weit nach vorne und bringen EfficientDynamics in eine neue Dimension. Dasselbe gilt auch für ihr Design: mehr Zukunft geht nicht “, sagt Frank Weber, Mitglied des Vorstands der BMW AG für Entwicklung. „ Mit der Neuen Klasse haben wir das größte Investment in der Unternehmensgeschichte gestartet. Wir schreiben nicht nur das nächste Kapitel von BMW, sondern ein neues Buch. Deshalb ist klar: Die Neue Klasse wird alle Modellgenerationen durchdringen .“

Völlig neues BMW iDrive kommt in der Neuen Klasse.

Die BMW Group bringt mit dem neuen BMW iDrive ein Anzeige- und Bedienkonzept in die nächste Fahrzeuggeneration, das eine völlig neue intuitive Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug ermöglicht. Der nächste Entwicklungssprung folgt in der Neuen Klasse ab 2025.

Die künftige Generation des BMW iDrive macht das Fahrzeug zu einem digitalen Erlebnisraum. Mit dem BMW Panoramic Vision, einem neuen multifunktionalen Lenkrad, dem neuen Central Display und einem neuen BMW 3D Head-Up Display als zentrale Anzeige- und Bedienelemente, wird das BMW typische Nutzererlebnis in den Modellen der Neuen Klasse neu interpretiert.

