Sima/Ornig: Besucherzahl verdoppelt! Voller Erfolg für die zweite „Lange Nacht der Wiener Märkte“

162.000 Besucher*innen strömten gestern bei verlängerten Öffnungszeiten auf alle 17 Märkte und erlebten buntes Show-Programm

Wien (OTS) - Riesiger Andrang auf Wiens Märkten! Wie schon im Vorjahr erlebte Wien zum Ferienausklang die „Lange Nacht der Wiener Märkte“ – und es war ein noch größerer Erfolg! Auf allen 17 Märkten wurden neben den bis 23.00 Uhr verlängerten Öffnungszeiten mehr als 100 Stunden Show-Acts für Alt und Jung geboten. 162.000 Besucher*innen nutzten den letzten Freitagabend vor Schulbeginn, um dem bunten Treiben beizuwohnen, einzukaufen oder sich einfach nur gut unterhalten zu lassen. Im Vorjahr hatten bereits 82.000 Menschen die Premiere genutzt, um einen entspannten Abend auf Wiens Märkten zu genießen.

Die Marktstandler*innen konnten sich über reges Interesse zahlreicher Kund*innen freuen, die vielen Künstler*innen über ein begeistertes Publikum. Märktestadträtin Ulli Sima bedankt sich bei den so engagierten Marktständer*innen und natürlich den Mitarbeiter*innen des Marktamtes, die dieses tolle Event organisiert haben: „Ich freue mich, dass so unglaublich viele Menschen das so coole Angebot genutzt haben und wir mit 162.000 Besucher*innen so eine beeindruckende Bilanz ziehen können! Die Lange Nacht der Märkte wird wohl ein Fixpunkt im spätsommerlichen Kalender werden.“ NEOS-Marktsprecher Markus Ornig ergänzt: „Sowohl bei der Premiere im Vorjahr als auch in diesem Jahr hat sich gezeigt, dass die Wiener*innen von der langen Nacht der Märke begeistert sind. Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass aus unserer einstigen Forderung nun eine jährliche Tradition werden wird. Das freut mich für alle Besucher*innen, besonders aber für alle teilnehmenden Märkte und Markstandler*innen, denen ich hier auch einen besonderen Dank für ihr Engagement aussprechen möchte."

Mehr als 100 Stunden Live-Auftritte – 200 Geschenkkörbe verlost

Ob LED-, Koch- und Hundeshows, für die kleinsten Marktbesucher*innen gab es den Kasperl und eine Lufthüpfburg, Lesungen und Bücherpräsentationen und andere Acts: Insgesamt mehr als 100 Auftritte verschiedenster Künstler*innen und Showacts verliehen dem Event am 1. September ein fröhliches Flair. Auch das Marktamtsmuseum in Floridsdorf war während der Langen Nacht der Märkte geöffnet und konnte jederzeit gratis besichtigt werden.

Bei den Marktamtsständen auf den Märkten konnten sich die ersten 1.000 Besucher*innen eine der begehrten Stofftaschen der Wiener Märkte abholen. Wer um 21.30 Uhr bereits 2 Märkte besucht und eine Teilnehmerkarte entsprechend abgestempelt hatte, konnte bei der Verlosung der Geschenkkörbe auf jedem Markt mitmachen. Mit ein bisschen Glück ging man (frau) mit einem der 200 Geschenkkörbe voll toller Marktprodukte heim.

