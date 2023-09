Mutter- Kind Pass: Arzthonorar wird rückwirkend erhöht!

Fritz Pöltl (FCG-ÖAAB): „Unsere Forderungen für die jungen Familien wurden von der Bundesregierung erfüllt!“

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Bürokraten haben Handlungsbedarf“ hat die FCG-ÖAAB-Fraktion in der Arbeiterkammer Wien immer wieder die Beseitigung von bürokratischen Hürden in der Familienpolitik gefordert. Faktionsvorsitzender Fritz Pöltl damals: „Die durchaus positiven Maßnahmen in Sachen Familienpolitik der vergangenen Monate dürfen jetzt doch nicht an der Bürokratie zerschellen!“

Forderungen erfüllt

Eine der Forderungen betraf auch die Erhöhung der Arzt-Honorare für die Mutter-Kind-Pass Untersuchungen. Jetzt hat die Bundesregierung reagiert und auch dieses familienpolitische FCG-Anliegen erfüllt: Die Honorare von Ärztinnen und Ärzten für Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen werden rückwirkend ab 1. Jänner erhöht. Die Bundesregierung hat die Budgetmittel dafür, insgesamt 19,75 Millionen Euro pro Jahr, freigegeben, nachdem sich Sozialversicherung und Ärztekammer auf die neuen Tarife geeinigt hatten. Die erste Erhöhung der Honorare nach fast 30 Jahren beträgt im Durchschnitt rund 75 Prozent. Fritz Pöltl:

„Eine wichtige Maßnahme, denn die Untersuchungen sind wichtig und zuletzt zum Wohl der Kinder immer wieder ausgeweitet und für Eltern, etwa beim Kinderbetreuungsgeld oder beim Papamonat, endlich vereinfacht worden.“

Rückfragen & Kontakt:

Fraktion christlicher Gewerkschafter Wien

KR Friedrich Pöltl

FCG-Landesgeschäftsführer

Tel.: 01/5344479481

Johann Böhm Platz 1

1020 Wien