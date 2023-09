Wiener Rathaus: Willkommenstag für 198 neue Lehrlinge

Wien (OTS) - Insgesamt 198 neue Lehrlinge der Stadt wurden diese Woche im Festsaal des Wiener Rathauses willkommen geheißen. Die neuen Lehrlinge beginnen einen Weg durch die verschiedensten Dienststellen der Stadt Wien. Die Arbeitsfelder reichen dabei von Applikationsentwicklung/Coding über Archiv,- Bibliotheks- und Informationsassistenz, Labortechnik/Biochemie bis hin zu Forstfacharbeit oder Geoinformationstechnik. Begrüßt wurden die neuen Lehrlinge von Magistratsdirektor Dietmar Griebler, Gemeinderätin Nina Abrahamczik, Personaldirektorin Cordula Gottwald und Angela Lueger von der younion.

Die Lehrlingsausbildung in der Stadt Wien hat eine lange Tradition: Begonnen wurde 1964 mit einem einzigen Berufsbild – seitdem konnten über 10.000 Lehrlinge in ca. 40 verschiedenen Lehrberufen ihre Ausbildung bei der Stadt Wien absolvieren. Vor über 50 Jahren wurde auch eine eigene Berufsschule der Stadt eröffnet, die heute in der Embelgasse in einem topmodernen Neubau untergebracht ist. Rechnet man die Aufnahme von Lehrlingen im Bereich der Gärtner und im Gesundheitsbereich dazu, kommt die Stadt Wien heuer auf rund 300 Neuaufnahmen!

„Mir ist es sehr wichtig, dass Lehrlinge bei der Stadt Wien eine qualitativ hochwertige Ausbildung erhalten“, betont Personalstadt Jürgen Czernohorszky. „Ich wünsche unseren neuen Lehrlingen eine erfolgreiche und spannende Lehrzeit bei der Stadt Wien!“

Die Fülle an Aufgaben der Wiener Stadtverwaltung und die daraus resultierenden verschiedenen Tätigkeitsbereiche, bieten den Lehrlingen zahlreiche Möglichkeiten der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, auch weit über das Ende der Lehrzeit hinaus. Verwaltungschef Magistratsdirektor Dietmar Griebler sagte zur beruflichen Weichenstellung der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: “Wer Fragen stellt, wer sich begeistert und bemüht, dem stehen in diesem Haus wirklich alle Türen offen. Die Stadt Wien, mit ihren 67.000 Mitarbeiter*innen, lebt von Teamarbeit.”

Personaldirektorin Cordula Gottwald ergänzt: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus mehr als 250 Berufsgruppen sorgen jeden Tag dafür, dass die Wienerinnen und Wiener die Stadt und ihre Services in vollen Zügen genießen können. Sie sind nun ein Teil dieser großen Familie. Nutzen Sie Ihre Chance an Wien zu arbeiten!“, legt sie den Lehrlingen ans Herz.





