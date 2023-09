HONOR stellt auf der IFA 2023 die Smartphones von morgen vor

Berlin (ots/PRNewswire) - Die Marke stellt mit der Präsentation des HONOR V Purse sein beeindruckendes neues Konzept „Phone-to-Purse" vor, präsentiert das HONOR Magic V2 und bringt eine neue Farbvariante für das Honor 90 auf den Markt

Die globale Technologiemarke HONOR gab heute auf der IFA 2023 ihre strategische Vision für die Zukunft der Smartphones bekannt. Während der Hauptveranstaltung mit dem Titel „Unfold Tomorrow"erläuterte der CEO von HONOR, George Zhao, das Engagement der Marke, faltbare Smartphones zum Mainstream zu machen. Zu den neuesten Innovationen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, gehört das superleichte, ultradünne und nach innen faltbare Smartphone von HONOR, das Magic V2. Die Marke stellte auch das HONOR V Purse vor. Das neue Konzept ist faltbares Smartphone und tragbare, modische Handtasche in einem und bietet unendliche Möglichkeiten für Stil und Selbstdarstellung.

„Die faltbaren Smartphones von HONOR haben es weit gebracht. Jede einzelne neue Entwicklung zeigt bemerkenswerte Fortschritte in Bezug auf Design, Funktionalität und Haltbarkeit", so George Zhao, CEO von HONOR. „Und nicht nur das, denn mit unserem Phone-to-Purse-Konzept, das mit dem HONOR V Purse verkörpert wird, erforschen wir nachhaltige Lösungen, welche die aufkommende faltbare Technologie nutzen, um die Kreativität zu fördern und den Lebensstil von morgen zu gestalten."

Die nächste Dimension der modebewussten Technologie

HONOR ist sich seiner Rolle bei der Gestaltung des zukünftigen Lebensstils bewusst und stellt dasHONOR V Purse vor. Das neue „Phone-to-Purse"-Konzept läutet den Beginn einer völlig neuen Kategorie elektronischer Geräte als modische Konsumgüter ein, die unbegrenzte Möglichkeiten zur Selbstdarstellung bieten.

Das HONOR V Purse ist im gefalteten Zustand dünner als 9 mm und damit sogar noch dünner als einige Smartphones der oberen Klassen, die auf dem Markt erhältlich sind. Damit ist es tragbarer als je zuvor. Es verwandelt das faltbare Smartphone nahtlos in das ultimative Phygital-Modestatement, dank einer Reihe von anpassbaren Always-On-Displays (AOD), die das Design einer Handtasche imitieren, einschließlich Designelementen wie Ketten, Federn und Quasten, die mit dem Smartphone reagieren und mitschwingen, wenn es sich bewegt. Das Konzept-Smartphone ist außerdem mit einer Auswahl von austauschbaren Riemen und Ketten kompatibel, die an einer Aufhängung befestigt werden, damit das Smartphone mühelos wie eine gewöhnliche Geldbörse oder Handtasche über der Schulter getragen werden kann und so zur neuen „It"-Bag der Zukunft wird.

Das HONOR V Purse wurde im Hinblick auf Nachhaltigkeit entwickelt und verkörpert HONORs Engagement für die Umwelt. Die AODs des Konzepts bestehen nicht nur aus nachhaltig hergestellten Materialien wie veganem Leder für die Riemen, sondern können auch mit jedem Outfit kombiniert werden. Im Zuge dessen, dass die Modeindustrie die physischen Welt in einen digitalen Raum verlagert, bietet Technologie unbegrenzte Möglichkeiten für Stil und Selbstdarstellung. Auf diese Weise kann die HONOR V Purse umweltbewussten Verbrauchern helfen, ihren Konsum von Fast Fashion einzuschränken. Und, was noch wichtiger ist, sie hilft der Modewelt, neue Technologien zu nutzen, um die Verbraucher zu ermutigen, weniger zu kaufen und dafür länger zu nutzen.

Ganz im Sinne der offenen Zusammenarbeit hat sich HONOR mit führenden Kulturschaffenden aus dem Bereich der HONOR Talents Global Design Awards zusammengetan, darunter Bram Van Diepen, Designdirektor für Herrenmode bei BURBERRY, die zeitgenössische Künstlerin Yunuene Esparza, Yuan Youmin, Dekan der Internationalen Hochschule für Künste China Academy of Art, und die interdisziplinäre Künstlerin Xiao Hui Wang, um eine Reihe von maßgeschneiderten AODs für das Gerät zu entwerfen, die unendliche modische Möglichkeiten bieten. In der nächsten Phase des Programms wird HONOR es Designern durch die Öffnung der API-Schnittstelle ermöglichen, Sensoren wie Gyroskop, Berührungs- oder Umgebungslichtsensoren aufzurufen. Damit wird das Unternehmen aufstrebende Talente aus der ganzen Welt dazu einladen, ihre eigenen Designs zu entwerfen, die die neuesten Designtrends widerspiegeln und den Lebensstil neu gestalten.

Erste globale Präsentation von HONOR Magic V2

Auf der IFA 2023 präsentierte HONOR außerdem sein neues Flaggschiff unter den faltbaren Smartphones, das HONOR Magic V2, zum ersten Mal überhaupt auf einer globalen Veranstaltung. Es veranschaulicht perfekt die Vision von HONOR für faltbare Smartphones, die mit signifikanten Verbesserungen in den Bereichen Formfaktor, Akku, Display und Benutzererfahrung neue Maßstäbe in der Branche setzen.

Das HONOR Magic V2 ist das leichteste und dünnste, nach innen faltbare Smartphone, das HONOR bisher vorgestellt hat. Es wiegt nur 231 g[1]undistimgefaltetenZustandnur9,9mm[2]dünn.EsverfügtübereineSilicon-Carbon-Dual-BatteriederneuestenGeneration,miteinerdurchschnittlichenDickevonnur2,72mm,dieeinehoheKapazitätvonbiszu5.000mAhneinemdünnenundleichten,faltbarenFlaggschiff-Gehäusebietet.