Stocker: „Klimaextremisten wie Lena Schilling betreiben einmal mehr Sabotage“

Klimaextremisten haben mit ihren Aktionen noch kein Milligramm an Treibhausgasemissionen eingespart

Wien (OTS) - „Klimaextremisten wie Lena Schilling betreiben einmal mehr Sabotage. Denn sie nehmen unsere Gesellschaft in Geiselhaft. Und ihr Zweck heiligt nicht ihre Methoden. Nur mit Straßenpicken ist dem Klima nicht geholfen. Im Gegensatz zu diesen Extremisten hat diese Bundesregierung mehr gemacht, als alle anderen Regierungen davor", äußert sich der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„Dauerkleber auf den Straßen verursachen mit ihren Aktionen Staus, welche nur dem Klima schaden und Menschen auf ihrem Arbeitsweg behindern. Dass Frau Schilling & Co., gerade die Abgeordneten des Nationalrates und Mitglieder der Bundesregierung mit absurden Vorwürfen angreifen, die mehr für den Klimaschutz getan haben, als ihre ganze Aktivistencommunity zusammengenommen, beweist einmal mehr ihre Unglaubwürdigkeit. Wenn sie wissen will, wer bisher nichts gegen den Klimaschutz getan hat, muss sie nur in den Spiegel schauen“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/