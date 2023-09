Nationalratspräsident Sobotka erhielt hohe slowakische Auszeichnung

Slowakischer Parlamentspräsident Kollár überreichte Jozef-Miloslav-Hurban-Staatspreis in Bratislava

Wien (PK) - Anlässlich des Jahrestags der slowakischen Verfassung wurde Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka heute der Jozef-Miloslav-Hurban-Staatspreis verliehen. Überreicht wurde Sobotka der Staatspreis für seine diplomatischen Bemühungen zur Förderung der österreichisch-slowakischen Beziehungen insbesondere auf parlamentarischer Ebene von seinem Amtskollegen Boris Kollár. "Es ist mir eine besondere Ehre und persönliche Freude, den Staatspreis Josef Miloslav Hurban zu erhalten. Die Auszeichnung, die nach dem ersten Präsidenten des Nationalrats der Slowakei benannt ist, hat für mich große Bedeutung", sagte Sobotka bei der Ehrung in Bratislava.

Österreich und die Slowakei seien bilateral, regional und in internationalen Foren traditionell enge Partner, verwies Sobotka etwa in Hinblick auf das Austerlitz-Format, das gemeinsame Engagement für die Annäherung des Westbalkans an die Europäische Union sowie den Kampf gegen Antisemitismus. Die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und der Slowakei seien eng und freundschaftlich und durch eine dichte Verflechtung in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Infrastruktur und Kultur gekennzeichnet. Die Slowakei sei ein enger Partner Österreichs innerhalb der EU. "Vor dem Hintergrund dieser engen gutnachbarschaftlichen Beziehungen ist es mir eine große Freude, die mit der Auszeichnung verbundene Dotierung für ein Projekt zur Aufarbeitung und Darstellung der gemeinsamen Geschichte zwischen unseren beiden Ländern zur Verfügung zu stellen", sagte Sobotka.

Sobotkas Dank ging auch an den slowakischen Parlamentspräsidenten Boris Kollàr, der sich bei der Intensivierung der parlamentarischen Kontakte stark engagiert habe. Nicht zuletzt habe sich in der Zusammenarbeit mit Kollàr auch die trilaterale Zusammenarbeit im Rahmen des Austerlitz-Formats stark intensiviert. (Schluss) red

