E-Mobility & Real Estate Kongress 2023

Einladung Presse Vertreter:innen

Wien (OTS) - Bei dieser Veranstaltung dreht sich alles um einen Game-Changer der Immobilienbranche: die E-Ladeinfrastruktur. Erwarten Sie spannende Insights von Branchenexperten und reale Erfolgsgeschichten.

Seien Sie dabei, wenn wir mit Insidern darüber diskutieren, warum die E-Mobilität und deren Ziele ins Stocken geraten, wenn sich an der E-Ladeinfrastuktur - gerade im Mietwohnhaus - nichts ändert. Wir versuchen mit unseren Speakern Licht in rechtliche Rahmenbedingungen, Netzkapazitäten und die effektive Umsetzung und Ausstattung von Lademöglichkeiten in Garagen zu bringen.

Die Teilnehmer:innen umfassen gewerbliche und gemeinnützige Wohnungsunternehmen, Projektentwickler, politische Vertreter:innen, die öffentliche Hand, Immobilienprofis, sowie Vertreter:innen aus der Energiebranche und von Infrastrukturanbietern.

Programmpunkte

09.00 bis 09.45 Eintreffen der Gäste

Frühstück & Networking

09.45 bis 10.00 Begrüßung

Mag. Martin Ferdiny (Moderator) & Dominik Wegmayer (Co-CEO PAYUCA)



10.00 bis 10.30 Die Mobilitätswende findet statt -wenn wir Lust darauf haben

Christian Clerici (vibemovesyou.com)



10.30 bis 11.00 Digitalisierung und E-Mobilität im Mietwohnhaus

Dominik Wegmayer (PAYUCA )

11.00 bis 11.30 Pause mit Getränken & Snacks

11.30 bis 12.00 Energiewende – mehr als nur Strom

MMag. Martin Wagner (VERBUND Energy4Business)

12.00 bis 12.30 E-Ladeinfrastruktur im Mehrparteienwohnhaus - Rechtliche Rahmenbedingungen

Dr. Martin Binder (PAYUCA)

12.30 bis 14.00 Mittagessen & Networking

14.00 bis 14.30 Transformation des Energiesystems als Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft

Dipl.-Ing. Wolfgang Anzengruber (CEOs FOR FUTURE)

14.30 bis 15.00 Auf zu neuen Zeiten! - Nachhaltigkeit

Peter Engert (ÖGNI)

15.00 bis 15.30 Wie kann E-Mobilität leistbar im Wohnbau umgesetzt werden?

Sascha Niessl (PAYUCA)

15.30 bis 16.00 Die Zukunft der Immo-Wirtschaft wird nachhaltig - Welche Trends sind erkennbar?

DI Wolfgang Kradischnig (DELTA Holding)

16.00 bis 16.30 Pause mit Getränke & Snacks

16.30 bis 17.00 E-Ladeinfrastruktur im Wohnungseigentum versus Mietwohnhaus: Die Zeit läuft! - Status quo und Ausblick

DI Guntram Preßmair (e-sieben)

17.00 bis 17.30 Ladeinfrastruktur im Wohnbau als Backbone der E-Mobilität

Philipp Wieser, MSc (OLÉ)



17.30 bis 18.00 Podiumsdiskussion: Best Practice aus der Immobilienwirtschaft mit Expert:innen aus der Branche

18.00 bis 21.00 Gemütlicher Ausklang mit Drinks & Flying Dinner auf der Dachterrasse



Durch den Tag für ORF-Moderator Mag. Martin Ferdiny.

Zutritt für Journalisten nur mit Akkreditierung

Wann: 12. September 2023, 09:00 - 21:00 Uhr

Wo: Wolke 19, ARES Tower // Donau-City-Straße 11, 1220 Wien

Akkreditierung für Journalisten unter: kh @ payuca.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Kathrin Anna Hoffmann / Presse & PR/ PAYUCA GmbH

Mobil: +43676 433 9312

E-Mail: kh @ payuca.com

Web: www.payuca.com