Grüne Währing: Raphaela Veit wird Klubobfrau im 18. Bezirk

Raphaela Veit ist mit Anfang September neue Klubobfrau im 18. Bezirk und folgt damit Marcel Kneuer nach, der nach 20 Jahren die Funktion als Klubobmann übergibt.

Wien (OTS) - Mag.a phil. Raphaela Veit, Jahrgang 1983, ist Elementarpädagogin und setzt sich seit 13 Jahren als Bezirksrätin leidenschaftlich für ein lebenswertes, grünes Währing ein: Vom Begrünen von Baumscheiben über die Unterstützung von Gemeinschaftsgärten bis zur Umsetzung von Bildungsprojekten führte ihr Weg von der Opposition hin zur Gestaltung eines menschenfreundlichen Stadtteils in der Bezirksvorsteherinnen-Partei.

„Als ich vor rund 15 Jahren nach Währing zog, war mir klar, dass der 18. ein absolut lebenswerter Bezirk ist, dessen Grün man aber ausbauen und der auch für Familien mit Kindern sicherer gestaltet werden sollte“, sagt Veit, und weiter: „In unserem Bezirk kann ich die positive Wirkung Grüner Politik in meinem direkten Umfeld sehen. Unsere Politik hat Vorbildwirkung – das motiviert mich und ich freue mich auf viele zukünftige großartige Grüne Projekte in Währing!“ Dazu zählen aktuell etwa die Umgestaltung des Johann-Nepomuk-Vogl-Platzes nach dem Schwammstadt-Prinzip, der Ausbau und die Begrünung des Kutschkermarkts sowie der Radwegausbau.

Marcel Kneuer hat in den letzten 20 Jahren Währing in Richtung eines fahrradfreundlichen und klimafitten Bezirkes maßgeblich geprägt und führte die Grünen Währing erfolgreich von der Opposition hin zur Bezirksvorsteherinnen-Partei. „Durch sein Engagement und seine Beharrlichkeit hat er viele Verbesserungen für die Menschen in Währing erreicht – mehr Platz durchs Parkpickerl, sichere Schulwege, bessere Radverbindungen und vieles mehr. Ich trete in große Fußstapfen und freue mich sehr, dass Marcel uns als Bezirksrat in Währing erhalten bleibt“, so Veit, die auch Vorsitzende der Bezirksentwicklungskommission ist.

Gemeinsam sind Veit und Kneuer übrigens auch seit 2018 im Podcast „Währing Storys“ der Währinger Grünen (https://gruenewaehring.podigee.io/) zu hören.

