Weitere Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom „Beethoven-Festival“ in Gneixendorf bis zum Pasticcio in St. Pölten

St.Pölten (OTS) - Bereits zum vierten Mal lädt die Köchelgesellschaft Krems heuer zum „Beethoven-Festival“ auf Schloss Wasserhof in Gneixendorf. An drei Abenden zum Thema „Welt und Traum“ stehen dabei im Schüttkasten des Schlosses Ludwig van Beethoven, Robert Schumann und Johannes Brahms im Mittelpunkt: am Freitag, 15. September, ab 19 Uhr mit Klara Flieder, Christophe Pantillon und Patrick Leung, am Samstag, 16. September, ab 19 Uhr mit Ernst Kovacic, Gaspard Stankovski und Mathilde Hoursiangou sowie am Sonntag, 17. September, ab 11 Uhr mit Stephanie Houtzeel, Thomas Selditz und Biliana Tzinlikova. Karten u. a. beim Kulturamt Krems unter 02732/801-570 und e-mail kulturamt @ krems.gv.at; nähere Informationen bei der Ludwig Ritter von Köchel Gesellschaft unter www.koechelgesellschaft.at.

Am Freitag, 15. September, startet auch die Bühne im Hof in St. Pölten musikalisch in die neue Saison, erster Programmpunkt ist ab 19.30 Uhr die Folkshilfe mit ihrem neuen Album „Vire“. Am Donnerstag, 21. September, folgt ab 19.30 Uhr Anna Mabo mit ihrem Songwriter-Album „Notre Dame“, am Samstag, 23. September, ab 17 und 19 Uhr im Rahmen des St. Pöltner „Höfefestes“ bei freiem Eintritt die Sigi Finkel Adventure Group mit neun Musikern und zwei Breakdancern. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Am Samstag, 16. September, kommt es ab 19 Uhr im Casino Baden zum finalen Galakonzert des diesjährigen „Heinrich Strecker Gesangswettbewerbes“. Begleitet werden die sechs Finalisten der „Cross Over Competition“ vom Ballorchester der Beethoven Philharmonie Baden unter der Leitung von Thomas Rösner; Gastsolistinnen sind Daniela Fally, Maya Hakvoort und Agnes Palmisano. Karten für das Finale unter 02252/44496-444 und e-mail tickets.ccb @ casino.at bzw. für das - gleichfalls öffentliche – Halbfinale am Donnerstag, 14. September, ab 10.30 Uhr im Theater am Steg beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at; nähere Informationen unter www.strecker.at.

„Songs from Africa“ spielt die Formation Teriya - Madou Kone, Benno Sterzer, Karim Sanou, Klaus Zalud und Martin Mondl – am Samstag, 16. September, ab 19 Uhr in der Bühne Bahnhofstraße in Scheibbs (bei Schlechtwetter im Kulturportal). Karten unter e-mail karten @ impulskultur.at; nähere Informationen unter 0699/10605191 und www.impulskultur.at.

Ebenfalls am Samstag, 16. September, tritt ab 19 Uhr im Dorfzentrum von Klein Meiseldorf die Formation ams - Anna-Maria Schnabl, Johannes Neunteufel und Alex Riepl - auf. Nähere Informationen und Karten beim Gemeindeamt Meiseldorf unter 02983/2319, e-mail mars.meiseldorf @ gmx.at und https://mars.meiseldorf.at.

Am Dienstag, 19. September, gastiert der Pianist Martin Ivanov mit Kompositionen von Frédéric Chopin, Franz Liszt und Robert Schumann im Haus der Kunst in Baden; Beginn ist um 19 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Am Donnerstag, 21. September, präsentiert das Trio PRIM - Felix Biller, Martin Melzer und Christoph Karas – ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk einen Mix aus Modern Jazz, Funk, Soul und Klassik. Am Freitag, 22. September, folgt ab 19.30 Uhr ein weiterer Auftritt in der Bühne Purkersdorf. Nähere Informationen und Karten für Melk unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at bzw. für Purkersdorf unter 02231/64853, e-mail office @ die-buehne-purkersdorf.at und www.die-buehne-purkersdorf.at.

„Ramsch“ wird am Freitag, 22. September, im Proberaum Scheibbs geboten, wenn der Schlagzeuger und Percussionist Raphael Schuster ab 20 Uhr ein ungewöhnliches Konzert auf Fahrradbremsscheiben, Teigschüsseln, Muffinformen etc. gibt. Nähere Informationen und Karten unter 0676/3075906, e-mail contact @ proberaumscheibbs.com und www.proberaumscheibbs.com.

Am Freitag, 22. September, startet auch im Haus der Regionen in Krems/Stein das Herbstprogramm mit der Stubenmusik Berger, die ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/85015, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Auf Schloss Kirchstetten werden am Freitag, 22. September, die diesjährigen „SchlossKonzerte“ unter dem Motto „Kammermusik: gehört – erzählt“ mit „Von der guten alten Zeit! Musik im Spiegel der Zeit“ eingeläutet; Beginn ist um 19.30 Uhr. Am „Tatort Oper“ lädt die Schauspielerin Christina Scherrer gemeinsam mit neun Musikerinnen und Musikern am Samstag, 23. September, ab 19.30 Uhr zu einem kammermusikalischen Krimi-Erlebnis. Zudem kommen die jüngsten Opernfans am Sonntag, 24. September, ab 15 Uhr bei der Kinderoper „Rumpelstilzchen“ auf ihre Kosten. Nähere Informationen und Karten unter 0670/6558675, e-mail info @ schloss-kirchstetten.at und www.schloss-kirchstetten.at.

Am Freitag, 22., und Samstag, 23. September, geht jeweils ab 18.30 Uhr im Veranstaltungsgelände Rossatzbach in Rossatz die diesjährige „Starnacht aus der Wachau“ über die Bühne. Mit dabei sind u. a. Anastacia, Die Prinzen, Andreas Gabalier, Francine Jordi, Christin Stark, Semino Rossi und Dominik Gassner. Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.starnacht.tv.

Beim 68. Retzer Weinlesefest kommen die musikalischen Beiträge am Freitag, 22. September, ab 16 Uhr vom Windmühlenecho Retz, Sound Exit und den Beislkosmonauten, am Samstag, 23. September, von Wein4tler Brass, den Honsig Buam, 2/4 Böhmische, der Marktmusik Timelkam, Hackbrett und den Draufgängern sowie am Sonntag, 24. September, ab 10 Uhr von der Stadtkapelle Retz, der Trachtenmusikkapelle Bad Wimsbach-Neydharting, der Feuerwehrmusikkapelle Obermarkersdorf und SOS - Songs of Superstars. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten bei der Stadtgemeinde Retz unter 02942/2223 bzw. www.retzer-weinlesefest.at.

Am Samstag, 23. September, startet das Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf mit dem Deutschpop-Konzert „Koexistieren“ von Zweikanalton in die Herbstsaison; Beginn ist um 20 Uhr. Karten u. a. im Café ExtraZimmer unter 02713/824213 und e-mail kaufhaus.hoegl @ gmx.at; nähere Informationen unter www.dorfgemeinschaftshaus.at.

Für das diesjährige St. Pöltner „Höfefest“ am Samstag, 23. September, ab 14 Uhr sind u. a. der Beat Poetry Club mit „Get the Beat out of the Box“, Großmütterchen Hatz mit „Großmütterchen Hatz tanzt“, Jaeyn mit elektronischen Songs an den Genregrenzen von Pop, Jazz, Beats und Future Garage, das Schuberth-Urban-Platzer-Trio mit „Urban Shoe“ und einer Mischung aus Jazz, World Music, Funk und Folk sowie das Trio SWANtje rund um die Tenorsaxofonistin Swantje Lampert mit „Phönix“ angekündigt. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und das detaillierte Programm beim Kulturverein Höfefest St. Pölten unter 0676/3476755 und www.hoefefest.at.

Schließlich spielen das Jugendensemble der Dommusik unter Valentin Kunert und Domorganist Ludwig Lusser bei einem Pasticcio am Sonntag, 24. September, ab 10.30 Uhr im Dom zu St. Pölten Johann Sebastian Bachs Toccata C-Dur BWV 564/1. Nähere Informationen unter 02742/324347, e-mail office @ dommusik.com und www.dommusik.com.

