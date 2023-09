SPÖ-Babler: „Nehammer fährt Österreich mit Vollgas an die Wand!“ – Für besseres Österreich braucht es starke SPÖ

Unterlassene Hilfeleistung der Regierung hat brutale Folgen: Inflation steigt, Wirtschaftsleistung schrumpft, Arbeitslosigkeit steigt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Partei- und Klubvorsitzender Andreas Babler hat heute, Freitag, scharfe Kritik an ÖVP-Kanzler Nehammer geübt, der Österreich immer weiter an den Abgrund führt. „Die unterlassene Hilfeleistung der Regierung hat brutale Folgen. Täglich erreichen uns neue Hiobsbotschaften. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern steigt die Inflation in Österreich. Die Wirtschaftsleistung schrumpft, Österreichs Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2023 wesentlich stärker zurückgegangen als erwartet. Und die Arbeitslosigkeit in Österreich steigt weiter an. All das zeigt: Nehammer fährt Österreich mit Vollgas an die Wand und lässt unsere Leute und die heimische Wirtschaft im Stich“, betonte Babler gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Chef ist klar: „Mit jedem Tag, an dem Nehammer weiter im Amt ist, wird der Schaden für Österreich und die Bevölkerung größer. Es ist höchste Zeit, diese finstere, schwarze Periode zu beenden. Österreich braucht eine Regierung, die sich wieder um unsere Leute kümmert, die aktiv eingreift, die Preise senkt und die Konjunktur stabilisiert. Nur die SPÖ hat die richtigen Rezepte dafür, dass es mit Österreich wieder aufwärtsgeht und unser Land besser und gerechter wird“, sagte Babler. (Schluss) mb/ls

