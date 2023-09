August-Marktanteile: ServusTV legt neuerlich stark zu!

Salzburg (OTS) - Mit 4,7 % Marktanteil in der Basis legt ServusTV im August gegenüber dem Vorjahr (2022: 4,0%) wieder stark zu und baut seine Position als stärkster österreichischer Privatsender weiter aus. Auch in der Zielgruppe 12-49 konnte der Marktanteil auf 3,7 % gesteigert werden (2022: 3,3%). Die Video- und Streaming-Plattform beendet den August bei rund 5,9 Millionen Video Views (+ 70 % gegenüber 2022) und 94 Millionen Watched Minutes (+ 65 %).

Bestwerte für Heimatleuchten, Servus Nachrichten und Servus am Abend

Heimatleuchten bleibt ein absolutes Prime-Time-Flaggschiff: gleich drei Folgen der beliebten ServusTV-Reihe zählen zu den stärksten Hauptabend-Sendungen im August. „Der Traum vom Almbauernleben - Hin über d'Alm mit Conny Bürgler“ mit 7,3 % und 146.000 Zuseher im Schnitt, „Frischer Wind im Mölltal“ mit 7,1 % und im Schnitt 145.000 Zusehern und „Mit dem Wetter Wastl in den Hohen Tauern“ mit 6,2 % und 122.000 Zusehern (jeweils in der Basis). Bei „ServusTV On“ zählen die Servus Nachrichten mit 400.000 Views und Servus am Abend mit 200.000 Views zu den meistgesehenen Formaten.

Sport-Highlights mit Top-Quoten

Die höchsten Marktanteile des Monats erzielt die Formel 1 mit dem Grand Prix der Niederlande. Das Rennen kommt auf 46 % in der Basis und 51 % bei 12- bis 49-Jährigen. Am Rennwochenende ist ServusTV am Samstag und Sontag jeweils stärkster Sender in der Zielgruppe 12-49. Bei „ServusTV On“ erreicht das Rennwochenende 413.000 Views. Ein weiteres quotenstarkes TV-Event im August war der MotoGP Heim-Grand-Prix am Spielberg mit Spitzenwerten von 18 % in der Basis, 19,9% in der ZG 12-49 und 566.000 Views bei „ServusTV On“.

Dominic Thiem und Co. lieferten Anfang August Spitzen-Tennis für heimische Fans bei den Generali Open in Kitzbühel: Über die gesamte Turnierwoche hinweg waren bei ServusTV 1,6 Mio. Zuseher mit dabei. „ServusTV On“ verbucht 665.000 Views. Insgesamt erreichen die Generali Open 2023 einen Gesamtmarktanteil von 9,4 % (12+) mit im Schnitt knapp 100.000 Zuschauern.

