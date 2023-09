Ein Schelm zwischen brennenden Autos

Daniel Wissers Roman "0 1 2" erzählt von einem, der 2021 ein zweites Mal zur Welt kommt und die Krisen unserer Zeit mit anderen Augen sieht

Wien (OTS) - 0 1 2 (Null Eins Zwei) heißt der neue Roman des Schriftstellers Daniel Wisser, der am 13. September im Luchterhand-Verlag erscheint.



Elfriede Jelinek schreibt über 0 1 2:

Liebe Einmalgeborene Eingeborene, es nützt nichts, Sie müssen es ein zweites Mal versuchen! Das Immergleiche passiert immer wieder, es schaut nur jedes Mal anders aus. Aus diesem Buch können Sie erfahren, was passiert ist, während Sie tot waren. Uns sagt es hier Daniel Wisser, lesen Sie es, sonst versäumen Sie was! Und wenn Sie rechnen können, wissen Sie auch, wieviel es geschlagen hat.



Der im Jahr 1991 verstorbene Computerentwickler Erik Montelius wird im Jahr 2021 als erster Mensch aus der kryonischen Konservierung geholt. Fortan sieht er sein Dasein nicht in Leben und Tod geteilt, sondern in erstes Leben, zweites Leben und Tod. Doch auch im zweiten Leben ist die Welt keine bessere: Seine Frau hat seinen Geschäftspartner geheiratet – der hat zudem Eriks Ideen geklaut. Die Menschen tragen Masken über Mund und Nase, wischen auf tragbaren Computern herum und haben die Visionen von einer gerechten und umweltfreundlichen Gesellschaft aufgegeben. Erik hat kein Geld, kein Zuhause, nicht einmal einen Ausweis. Aber er hat einen Verdacht, wem er seinen ersten Tod zu verdanken hat. Und er hat einen Buchvertrag und damit die Gelegenheit, die Wahrheit ans Licht zu bringen …



Leichtfüßig und lakonisch erzählt Daniel Wisser von einem Schelm zwischen brennenden Autos inmitten der Krisen der Gegenwart. In einer rasanten Erzählung, die ständig den Schauplatz wechselt, streift Wisser die großen Themen unserer Zeit: von Öko-Aktivismus und Pandemie-Bekämpfung bis zur Versorgung Geflüchteter und Problemen mit Familie und Identität.



Buchpräsentationen in Österreich:



14.09.2023 - 19:00: Literaturhaus Wien

20.09.2023 - 18:30: Literatur am Kogelberg (Bildhauerhaus St. Margarethen)

05.10.2023 - 19:00: Stadtbibliothek Dornbirn

10.10.2023 - 19:00: Bibliothek im Zentrum (Wiener Neustadt)

12.10.2023 - 18:00: Literaturhaus Graz

https://www.danielwisser.net/2023/03/16/0-1-2/



Rückfragen & Kontakt:

Presse: Karsten Rösel

karsten.roesel @ penguinrandomhouse.de



Lesungen und Veranstaltungen: Susanne Meierhenrich

susanne.meierhenrich @ penguinrandomhouse.de