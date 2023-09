Das iranische Volk setzt seine Forderung nach Regimewechsel trotz anhaltender Repression fort

Aussendung anlässlich Jahrestages des Aufstands im Iran

Wien (OTS) - Vor fast einem Jahr entfachte der Mord an der kurdischen jungen Frau Jina Mahsa Amini durch die "Sittenpolizei" im Iran einen landesweiten Aufstand, der die im Iran herrschende religiöse Tyrannei bis ins Mark erschütterte. Die Proteste hielten in über 300 Städten landesweit fast sieben Monate lang ungebremst an. Die Demonstranten forderten ein Ende der Tyrannei und die Errichtung einer freien und demokratischen Gesellschaft.

Der oberste Führer des iranischen Regimes sowie verbundene Organisationen wie die Revolutionsgarden (IRGC) haben den Großteil des ressourcenreichen Landes in die Armut getrieben. Die Wirtschaft ist bankrott und eine Verbesserung ist nicht absehbar, solange das aktuelle Regime an der Macht bleibt. Das Regime hat es außerdem versäumt, soziale und wirtschaftliche Probleme wie Wasserknappheit, Stromausfälle, Dürre und vielfältige Korruption anzugehen.

Trotz des brutalen Vorgehens des Regimes gegen die Demonstranten, darunter das Töten von über 750 Demonstranten sowie die Inhaftierung, Folter und Misshandlung von über 30.000 Demonstranten, einschließlich der Hinrichtung von sieben von ihnen, fordern die Iraner weiterhin einen Regimewechsel. Die Lage im Iran gleicht einem brodelnden Topf, und die Versuche des Regimes, den Dissens zu unterdrücken, haben nur die Wut und Verzweiflung der Menschen angeheizt.

Die tapferen belutschischen Landsleute gehen jede Woche nach ihrem Freitagsgebet auf die Straße und fordern Freiheit sowie den Sturz des klerikalen Regimes, obwohl es fast jede Woche zu Massenverhaftungen und rachsüchtigen Hinrichtungen kommt. Eine ihrer Hauptparolen lautet, „Nieder mit dem Unterdrücker, sei es der Schah oder der Führer!“

Die iranische Opposition hat kürzlich bei ihrer jährlichen Versammlung in Paris 10.000 Videobotschaften zur Unterstützung des Widerstands aus dem Iran präsentiert, eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr, trotz aller Verhaftungen und Morde an Demonstranten.

Kürzlich haben 3.600 Abgeordnete in 61 Parlamenten in 41 Ländern, darunter 30 Mehrheiten in Ländern wie Frankreich, Italien, den USA, Großbritannien, Norwegen, den Niederlanden und Irland, ihre Unterstützung für den 10-Punkte-Plan von Maryam Rajavi, der gewählten Präsidentin des iranischen Widerstands, zur Schaffung einer demokratischen, säkularen Republik bekundet. Gleichzeitig forderten sie die Einstufung des IRGC als Terrororganisation.

"Die Stellungnahme von 3.600 Gesetzgebern spiegelt den weltweiten Konsens über die Unrechtmäßigkeit der Appeasement-Politik gegenüber der religiösen Diktatur im Iran wider und verweist auf die Notwendigkeit der Unterstützung des iranischen Volkes und des Widerstands. Eine solche Politik ist entscheidend für die Erreichung der Demokratie im Iran sowie für die Sicherung von regionalem und globalem Frieden und Sicherheit", berichtete das Committee in Search of Justice am 29. Juni 2023.

Wie von Frau Maryam Rajavi in einer Rede an der Luigi-Einaudi-Stiftung in Italien am 17. Juli 2023 dargelegt, sind die Elemente einer fundierten Politik in Bezug auf den Iran in der aktuellen Situation wie folgt:

1. Die Einstufung der IRGC als terroristische Organisation und die aktive Konfrontation ihrer Präsenz jenseits der Grenzen des Irans, einschließlich Syrien, Irak, Libanon, Jemen.

2. Die Anerkennung des Rechts des iranischen Volkes zur Selbstverteidigung gegen die IRGC und ihr Recht, das Regime zu stürzen und eine demokratische Republik auf der Grundlage der Trennung von Religion und Staat zu etablieren.

3. Die Aktivierung des Auslösemechanismus und die Umsetzung von sofortigen Sanktionen durch die Wiederherstellung der sechs Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zum Iran, einschließlich der Einstellung der nuklearen und Raketenprogramme, die gegen UN-Resolutionen verstoßen, sowie der Wiederaufnahme bedingungsloser Inspektionen von nuklearen und Raketenanlagen.

4. Das Dossier des Regimes über eklatante und systematische Menschenrechtsverletzungen an den UN-Sicherheitsrat weiterzuleiten und die Führer des Regimes für 40 Jahre Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Verantwortung zu ziehen.

5. Die Unterbindung wirtschaftlicher Beziehungen und die Verhängung umfassender Sanktionen gegen das Regime, insbesondere durch ein Ölembargo und ein Verbot von Bankbeziehungen, wodurch die finanziellen Lebensadern des Regimes, die Unterdrückung im Inland, die Entwicklung von Nuklearwaffen, den Terrorismus und die regionale Einmischung ermöglichen, effektiv abgeschnitten werden.

6. Das Regime als eine Bedrohung für den globalen Frieden und die Sicherheit zu erklären und es unter Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen zu stellen.

Mitglieder der iranischen Gemeinschaft in Österreich und Unterstützer des nationalen Widerstandsrats werden sich den internationalen Protestaktionen, die anlässlich des Jahrestags des Aufstandes weltweit stattfinden, anschließen. Für weitere Auskunft bitten wir um Kontaktaufnahme.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Ehsan Ayatollahi

Tel: +43 699 14054869