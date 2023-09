Nikolaus Marschik neuer Generalsekretär im Außenministerium

Bisheriger Ständiger Vertreter Österreichs bei der EU in Brüssel folgt Peter Launsky

Wien (OTS) - Mit 1. September tritt Botschafter Nikolaus Marschik seine neue Funktion als Generalsekretär an. Er übernimmt diese Position von Botschafter Peter Launsky, der in den Ruhestand übertritt. Zusätzlich übernimmt Marschik die Leitung der Sektion I “Völkerrechtsbüro und Amtssitz”. In dieser Funktion folgt er auf Botschafter Helmut Tichy, der ebenfalls in den Ruhestand übertritt. Bis ins Jahr 2018 waren die Funktion des Generalsekretärs und die Leitung der Sektion I jahrzehntelang in Personalunion besetzt, zu dieser Tradition kehrt das Außenministerium nun zurück.

Nikolaus Marschik, geboren 1971 in Linz, trat im Jahr 2000 in den Dienst des Außenministeriums ein. Der promovierte Jurist leitete zuletzt sechs Jahre lang die Ständige Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union, die größte Auslandsvertretung Österreichs. In seine Amtszeit in Brüssel fiel unter anderem die Vorbereitung und Durchführung des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr 2018. Zuvor war er von 2015-2017 österreichischer Botschafter in Berlin. In den Jahren 2014-2017 leitete er die Sektion „Administrative Angelegenheiten“ (heute „Management“). Von 2005-2009 sowie neuerlich im Jahr 2014 war er Kabinettschef im Außenministerium.

Rückfragen & Kontakt:

BMEIA

Presseabteilung

+43(0)501150-3320

abti3 @ bmeia.gv.at

http://www.bmeia.gv.at