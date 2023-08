IFA 2023: EcoFlow präsentiert Innovationen im Bereich Wohnenergie

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - EcoFlow, ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen, wird auf der IFA 2023 vom 1. bis 5. September seine neuesten Innovationen für Privathaushalte sowie weitere Neuheiten präsentieren, welche die Unternehmensvision „Power a new world" verkörpern. Darüber hinaus wird der Tech-Konzern auf der diesjährigen ShowStoppers @ IFA 2023-Veranstaltung ein neues tragbares Kraftwerk vorstellen.

EcoFlow zeigt innovative Energielösungen für Privathaushalte und weitere Neuheiten in Halle 3.2, Stand 303

Das neue tragbare Kraftwerk wird auf der ShowStoppers @ IFA vorgestellt

EcoFlow, bekannt für seine tragbaren Powerstations, hat seinen Fokus auf Energielösungen für private Haushalte im Jahr 2023 erweitert. Im Mai stellte der Energiespezialist in der Düsseldorfer Europazentrale EcoFlow PowerStream vor – das weltweit erste Balkonkraftwerk mit tragbarem Speicher. Das innovative System ermöglicht es Nutzern, Solarenergie einzufangen und zu speichern, sodass sie ihr Haus Tag und Nacht mit Strom versorgen können. Kurz darauf präsentierte EcoFlow zur ees 2023 in München EcoFlow PowerOcean DC Fit – eine leicht nachrüstbare Batteriespeicherlösung, die durch die innovative PV-Kopplungstechnologie einen direkten Anschluss an bestehende Solaranlagen ermöglicht. EcoFlow wird beide Produkte während der IFA am Stand zeigen. Damit unterstreicht der Konzern sein Engagement, Haushalte und Familien in die Stromunabhängigkeit zu führen.

Um die Spannung noch zu steigern, wird EcoFlow am 31. August bei ShowStoppers @ IFA seine neueste Innovation vorstellen: die Powerstation EcoFlow DELTA Pro Ultra. Diese Backup-Stromlösung für das ganze Haus funktioniert auch als Energielösung für zuhause und bietet Hausbesitzern unübertroffene Backup-Stromversorgung und Stromunabhängigkeit. Die EcoFlow DELTA Pro Ultra, die zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen wird, unterstreicht das Engagement von EcoFlow für eine nachhaltigere und leistungsfähigere Welt.

„Die IFA 2023 ist von enormer Bedeutung für EcoFlow, da sie unser kontinuierliches Engagement in Europa unterstreicht. Die Plattform dient uns als Sprungbrett, um unsere Vision einer energieunabhängigen Zukunft zu präsentieren", sagte Magda Partyka, Communications Manager Europe bei EcoFlow. „Als Technologiepionier ist EcoFlow fest entschlossen, den Wandel maßgeblich mitzugestalten und eine führende Position einzunehmen, wenn es darum geht, Einzelhaushalte und Familien mit nachhaltigen Energielösungen zu versorgen."

Weitere Details zu den Events

ShowStoppers @ IFA 2023

Datum: 31. August 2023

Öffnungszeit: 18:00 bis 21:00 Uhr

Ort: Tisch 61 & 63, Halle Südeingang, Messe Berlin

IFA 2023

Datum 1. bis 5. September 2023

Öffnungszeit: 10:00 bis 18:00 Uhr

Ort: Hall 3.2, Stand 303, Messe Berlin

Über EcoFlow

EcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt voranzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat es sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, den Zugang von Einzelpersonen und Familien zu Energie neu zu erfinden, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbare Energielösungen anbietet. Heute hat EcoFlow seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Deutschland sowie Japan und verfügt über mehr als 2,5 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in allen 44 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt durch ein Netzwerk von über 800 lokalen Einzelhändlern.

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie hier: https://de.ecoflow.com/

