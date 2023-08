Jubiläum: 70 Jahre Int. Gartenbaumesse Tulln feierlich eröffnet

Europas größte Blumenschau: Die besten Highlights der letzten 70 Jahre

Tulln (OTS) - Bei schönem Sommerwetter eröffneten Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka, LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf in Vertretung von LH Mag. Johanna Mikl-Leitner, Mag. Peter Eisenschenk, Bürgermeister der Stadt Tulln sowie Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln die 70. Int. Gartenbaumesse in Tulln und bewunderten beim Rundgang die Angebotsvielfalt und die stilvollen Blumenarrangements auf Europas größter Blumenschau.

Unter dem Motto: Die besten Highlights der letzten 70 Jahre werden wunderschöne Märchen wie Alice im Wunderland, Harry Potter oder die Love Story floral erzählt. Vom amerikanischen Künstler Andy Warhol wird ein Bild, inspiriert von Frauenköpfen in ein gigantisches Blütenmeer getaucht. Von Claude Monet wird der Seerosenteich von Giverny dargestellt. Aus den beiden Märchen 1001 Nacht sowie Schneewittchen werden die Figuren lebensgroß in voller Blütenpracht gezeigt. Weiter geht es mit einer floralen Weltreise nach Afrika und Australien sowie in die Welt der Tiere zu einem Einhorn. Der Blumencorso rundet die Highlights der letzten 70 Jahre formvollendet ab.

Sonderschauen auf der Int. Gartenbaumesse Tulln

Zahlreiche Sonderschauen werden präsentiert: Praskac – das Pflanzenland, Rosenschau vom Gärtner Starkl, „Zeitreise in der Landwirtschaft“ – von der Landwirtschaftskammer NÖ, Kittenberger Erlebnisgärten und die Gemüse Show „Der Marokkanische Garten“.

Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit: Alles für den Hobbygärtner und Gartenprofi



Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. 450 Aussteller präsentieren: Gartengeräte, Gartenwerkzeuge, Gartenbeleuchtung, Gartengestaltung, Gartenmöbel, Carports, Sommer- und Wintergärten, Beschattungssysteme, Bewässerungssysteme, Griller und Grillzubehör, Gartendekoration sowie Pools, Naturpools und Wellness sowie Blumen, Blumenzwiebel, Obst- und Zierbäume, Pflanzen, Gemüse, Stauden und vieles mehr – denn Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit.

Die Internationale Gartenbaumesse Tulln ist bis 4. September täglich von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Fact Box:

Donnerstag, 31. August bis Montag, 4. September 2023

Öffnungszeiten: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene € 14,--

Ermäßigt: € 12,--

Weitere Informationen unter:

www.messe-tulln.at

