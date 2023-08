Katja Seitner übernimmt das Ruder als Landesgeschäftsführerin des NÖAAB

Erfahrene Politikexpertin und Betriebsratsvorsitzende tritt die Nachfolge von Matthias Zauner an

Sankt Pölten (OTS) - Der Niederösterreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) freut sich, dass Katja Seitner die Position der Landesgeschäftsführerin übernehmen wird. Diese bedeutende Weichenstellung erfolgt im Zuge des Wechsels von Matthias Zauner, der sich in neue Aufgaben als Landesgeschäftsführer der Landespartei einbringen wird. Seitner tritt in die Fußstapfen von Zauner und bringt eine beeindruckende berufliche Laufbahn in der Partei mit.

Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des NÖAAB, äußerte sich zur Personalentscheidung: „Nach nur wenigen Monaten abermals die NÖAAB-Landesgeschäftsführung neu besetzen zu müssen, war so natürlich nicht geplant. Der Grund, weshalb es geschieht, ist jedoch umso erfreulicher. Ich wünsche Matthias Zauner für seine neue Aufgabe als Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich alles erdenklich Gute und bedanke mich bei ihm für die eingeleitete organisatorische Neuaufstellung des NÖAAB. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Katja Seitner eine Persönlichkeit gewinnen konnten, die einerseits die Parteiorganisation sowie die Betriebsratsarbeit und andererseits das Land kennt und damit die besten Voraussetzungen mitbringt. Gemeinsam mit ihr und dem Team im NÖAAB-Büro werden wir unsere Teilorganisation weiter stärken."

Die frisch ernannte Landesgeschäftsführerin, Katja Seitner, äußerte sich zu ihrer neuen Verantwortung: „Ich bedanke mich bei Christiane für das Vertrauen, das sie in mich setzt. Die Möglichkeit, die Rolle der Landesgeschäftsführerin zu übernehmen, ist zweifellos eine große Herausforderung, die ich jedoch mit Freude annehme. In diesen herausfordernden Zeiten, in denen die Menschen auf eine starke Vertretung ihrer Interessen angewiesen sind, fühle ich eine tiefe Verpflichtung als Arbeitnehmerinnenvertreterin. Jede Position, die ich bisher innerhalb der Familie der Volkspartei Niederösterreich innehatte, habe ich mit Hingabe und Leidenschaft ausgefüllt – und das verspreche ich auch für diese neue Aufgabe. Meine volle Energie und Leidenschaft werde ich in die Stärkung unserer Parteiorganisation und die Förderung der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerinteressen investieren."

Matthias Zauner, der bisherige NÖAAB-Landesgeschäftsführer, äußerte sich zu seinem bevorstehenden Wechsel: „Ich bedanke mich bei Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister für das in mich gesetzte Vertrauen und die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landesbüro ist es uns gelungen, den NÖAAB organisatorisch weiterzuentwickeln. Meiner Nachfolgerin Katja Seitner wünsche ich alles erdenklich Gute und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in meiner neuen Funktion."

Mit der Ernennung von Katja Seitner zur neuen Landesgeschäftsführerin blickt der NÖAAB optimistisch in die Zukunft und sieht einer Zusammenarbeit entgegen, die die parteiinterne Organisation weiter vorantreiben wird.

Katja Seitner im Portrait

Katja Seitner, geboren am 02.02.1973, ist keine Unbekannte in den politischen Kreisen Niederösterreichs. Seit September 2015 agierte die Wieselburgerin als Bezirksgeschäftsführerin der Volkspartei Niederösterreich in Scheibbs. Die umfassende Erfahrung von Seitner in diversen Abteilungen der Landespartei, sowie ihre Ausbildung als politische Verhaltenstechniktrainerin und Mediatorin, bilden ein starkes Fundament für ihre neue Rolle. Nicht nur in der Organisationsstruktur der Partei hat Katja Seitner Spuren hinterlassen. Sie bekleidet seit zwei Jahren das Amt der Betriebsratsvorsitzenden in der Landespartei, was ihre Verbundenheit zur Parteiorganisation zusätzlich unterstreicht.

