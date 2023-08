Neue Folgen: „Natur im Garten“ startet am 3. September in die Herbstsaison

Biogärtner Karl Ploberger präsentiert wieder Wissenswertes rund ums „Garteln“ in ORF 2

Wien (OTS) - Karl Ploberger startet am Sonntag, dem 3. September 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 mit neuen Ausgaben von „Natur im Garten“ in die Herbstsaison. Der Biogärtner meldet sich aus der „Natur im Garten“-Erlebniswelt auf der „Garten Tulln“ und macht dem Publikum in insgesamt zehn neuen Folgen mit vielen spannenden Garten-Rubriken Lust aufs eigene „Garteln“ und Gestalten. Beim Auftakt der neuen Staffel präsentiert Karl Ploberger einen Schlossgarten in Oberösterreich und Pflegetipps für das eigene Glashaus. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich einer vielfältigen Frucht, der Brombeere. Außerdem gibt es wie immer viele Tipps und Tricks für den Grünen Daumen.

Start in die Herbstsaison: „Natur im Garten“ ab 3. September immer sonntags um 17.30 Uhr in ORF 2

Nachbars Grün – ein Rundgang durch die schönsten Gärten Österreichs:

Im oberösterreichischen Windern genießt Franziska Pranckh ihren Schlosspark in vollen Zügen. Inspirationen hat sich die weitgereiste Schlossbesitzerin für ihr grünes Juwel dabei aus aller Welt geholt. In diesem paradiesischen Grün gibt es neben Hortensien und Rosen deshalb viele weitere botanische Highlights zu bestaunen.

Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner: Tag für Tag wird es kühler und den Traum vom Süden gibt es bald nur noch unter Glas. Aber Glashaus ist nicht gleich Glashaus. Karl Ploberger hat die wichtigsten Tipps für die richtige Pflege.

Uschi blüht auf: Die Wissenschaft bestätigt: Beeren stärken die Resilienz und das Gehirn. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch präsentiert deshalb zum Schulstart Rezepte rund um die Brombeere.

Die Gärtnerinnen: Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln stellen das Kompetenzzentrum Gartenbau vor. Ein Grünareal, in dem neue und beliebte Gartenpflanzen präsentiert werden.

Gartenfrage der Woche: Was kann man gegen grüne Reiswanzen tun?

Gartenlatein: Karl Ploberger erklärt den Unterschied zwischen Schlupfwespen und Erdwespen.

Ab 9. September stehen die neuen Folgen auch jeweils samstags um 15.00 Uhr und dienstags darauf um 12.45 Uhr auf dem Programm von 3sat.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at