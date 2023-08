Der GP von Italien im ORF

Vom 1. bis 3. September live in ORF 1

Wien (OTS) - Die ORF-F1-Crew im Temple of Speed: Vom 1. bis 3. September kommentieren Ernst Hausleitner und Alexander Wurz alle Sessions des schnellsten Formel-1-Rennens des Jahres live im ORF. An ihrer Seite als Experte: Robert Lechner, der dieses Wochenende mit seinem Porsche Supercup Team die Meisterschaft gewinnen kann. Formel-1-Teamleiter Marc Wurzinger liefert alle Interviews aus Fahrerlager, Boxengasse und vom Startgrid.

Wenn Max Verstappen den zehnten Grand-Prix-Sieg in Folge einfährt, könnte er alleiniger Rekordhalter werden. Damit würde er Sebastian Vettels Rekord von 2013 brechen. Wird die Siegesserie des Niederländers reißen oder wird er in Monza Geschichte schreiben?

Der GP-Fahrplan in ORF 1 Freitag, 1. September 13.15 Uhr: 1. Training 16.45 Uhr: 2. Training Samstag, 2. September 12.20 Uhr: 3. Training 15.45 Uhr: F1 News 15.55 Uhr: Qualifying Sonntag, 3. September 13.40 Uhr: F1 News 14.25 Uhr: GP von Italien 16.55 Uhr: Formel 1 Motorhome

Die Formel-1-Saison auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Mit dem multimedialen Formel-1-Package von sport.ORF.at und ORF-TVthek sind Motorsport-Fans auch online immer auf dem Laufenden:

sport.ORF.at stellt Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert umfassende Tabellen und Statistiken. Außerdem schnüren ORF-TVthek und sport.ORF.at ein Streaming-Package, das Live-Streams und Videos-on-Demand aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens sowie des Magazins „F1 Motorhome“ beinhaltet. Auch im ORF TELETEXT können sich Interessierte via Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

