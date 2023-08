Curated By Vienna 2023 | Wiener Galerienfestival geht in die 15. Runde

Curated By Vienna, das Galerienfestival mit internationalen Kurator*innen in Wien, geht von 8.9. bis 14.10.2023 in die 15. Runde, mit dem diesjährigen Thema: The Neutral

Wien (OTS) - Curated By Vienna, seit seiner Gründung 2009 hat sich das Galerienfestival zu einem zentralen Ereignis für zeitgenössische Kunst in Wien entwickelt. Das Festival, das sowohl etablierte als auch junge Galerien integriert, zeigt jährlich zu einem Überthema Positionen, die von internationalen Kurator*innen ausgewählt werden. Nachdem die Themenauswahl im vergangenen Jahr durch eine*n Impulsgeber*in vorgenommen wurde, wurde Fragestellung und Titel heuer wieder demokratisch zwischen allen teilnehmenden Galerien beschlossen.

The Neutral

„Was bedeutet es, neutral zu sein? Können wir uns Neutralität oder das Neutrale als Handlungsmaxime leisten?“ Der Impulsessay von Maximilian Geymüller steht auf der Website (curatedby.at/impulse) zur Verfügung.

Teilnehmende Galerien & Kurator*innen

Charim Galerie Wien, by Julia Hartmann

Crone Wien, by Ingo Taubhorn

Croy Nielsen, by Quinn Latimer

E X I L E, by Pınar Öğrenci

FELIX GAUDLITZ, by Helena Papadopoulos

GIANNI MANHATTAN, by Giulia Civardi

Galerie Martin Janda, by Luiza Teixeira de Freitas

Galerie Kandlhofer, by Sacha Craddock

Georg Kargl Fine Arts, by Cathrin Mayer

Christine König Galerie, by Agnieszka Pindera

Krinzinger Schottenfeld, by Verena Formanek

Krobath Wien, by Giovanna Manzotti

Layr, by Nick Irvin

MEYER*KAINER, by Gaby Cepeda

Gregor Podnar, by Dr. Kirstin zu Hohenlohe

Galerie Eva Presenhuber, by Tobias Pils

Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, by Roman Kurzmeyer

GABRIELE SENN GALERIE, by Raphael Oberhuber

silvia steinek galerie, by Martha Kirszenbaum

SOPHIE TAPPEINER, by Theresa Roessler

VIN VIN Gallery, by Lucrezia Calabrò Visconti

Galerie Hubert Winter, by Allyson Spellacy

WONNERTH DEJACO, by Juliette Desorgues

Zeller van Almsick, by Angelo Plessas (P.E.T. Projects)

Über Curated By Vienna

Das Galerienfestival Curated By Vienna hat sich in seinem fünfzehnjährigen Bestehen zu einem zentralen und unverzichtbaren Ereignis für zeitgenössische Kunst in Wien entwickelt, das – getragen von ausgewählten in Wien ansässigen Galerien – zu einer internationalen Visitenkarte der Stadt wurde. Die inhaltliche Fokussierung durch die jährliche Themenstellung, die internationale Ausrichtung durch die Wahl der Kuratorinnen und Kuratoren und Künstlerinnen und Künstler, das ungewöhnliche Format als Festival und der kollaborative Schulterschluss der Galerien machen curated_by zu einem einzigartigen zeitgenössischen Kunstprojekt mit internationaler Strahlkraft.

Eröffnungstage:

Freitag, 8. September 12–19.00 & Samstag, 9. September 12–18.00

Festival:

12. September - 14. Oktober 2023, Dienstag – Freitag 12–18.00 & Samstag 12–16.00

Rückfragen & Kontakt:

Pressetag: 7. September 2023 11.30–13.00 Pressekonferenz &

Anschliessend bis 18.00 Galerien geöffnet für Presse

Presse Kontakt: Tanya Van Breda Vriesman, press @ curatedby.at