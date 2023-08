Wiener Stadtwerke suchen 225 Lehrlinge für 18 Berufe

Ab 1. September kann man sich für die hochmoderne Ausbildung bewerben – Start im September 2024

Wien (OTS) - Eine Lehre in der Wiener Stadtwerke-Gruppe zu machen heißt, eine hochmoderne Ausbildung mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten zu bekommen. Ab 1. September kann man sich um eine der 225 Lehrstellen (+5% zum Vorjahr) in 18 Lehrberufen der Wiener Stadtwerke-Gruppe bewerben. Die Palette reicht von der Doppellehre Elektrotechnik und Mechatronik bis Friedhofsgärtnerei oder Installations- und Gebäudetechnik. Wer eine Lehre in der Wiener Stadtwerke-Gruppe abschließt, bleibt in der Regel – und hat gute Chancen, im Unternehmen die Karriereleiter zu erklimmen. 80 Prozent der Lehrlinge mit erfolgreichem Abschluss werden übernommen.

Die Anzahl der Neuaufnahmen verdoppelte sich von 120 im Jahr 2018 auf heuer 225 beinahe. Über 80 Lehrlinge werden allein für die Doppellehre Elektrotechnik und Mechatronik gesucht, gefolgt von Maschinenbautechnik und Gleisbautechnik. Die mit Abstand meisten Lehrlinge werden mit rund 125 Lehrstellen bei den Wiener Linien gesucht, gefolgt von Wien Energie und den Wiener Netzen.

Mehr Infos zu den einzelnen Lehrberufen und die Möglichkeit zur Bewerbung gibt es unter https://www.wienerstadtwerke.at/lehre

Wer sich ein besseres Bild von den einzelnen Berufen machen möchte, kann das Schnupperangebot in Anspruch nehmen und so herausfinden, welcher Lehrberuf am besten passt: https://www.wienerstadtwerke.at/schnuppern

Alle Lehrlinge haben die Möglichkeit, neben der Ausbildung die Matura zu machen. Dazu werden kostenlose Maturavorbereitungskurse angeboten. Der design. Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, Peter Weinelt, ist für die Lehrlingsausbildung im Konzern verantwortlich. Er sagt: „ Die Lehre hatte in der Wiener Stadtwerke-Gruppe schon immer einen hohen Stellenwert. Darum wird die Anzahl der Lehrstellen auch sukzessive ausgebaut, denn wir wollen die Fachkräfte von morgen immer stärker selbst ausbilden. Neben einem Job mit Perspektive bieten wir den Jugendlichen auch die Möglichkeit, die Zukunft ihrer Stadt aktiv mitzugestalten und an der Klimawende mitzuarbeiten .“

SERVICE: Fotos von Lehrlingen der Wiener Stadtwerke finden Sie unter: https://terabox.wienit.at/index.php/s/48zwC9Sb5cYJA3k

Über die Wiener Stadtwerke GmbH

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit sieben Milliarden Euro Umsatz und mehr als 16.000 Mitarbeiter*innen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zur Gruppe gehören ua. Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark sowie Bestattung Wien und Friedhöfe Wien.

