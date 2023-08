Wiens Sprachdienstleister laden zum 1. Tag der Sprachen

Workshops und Impulsvorträge am 27. September – Hagendorfer: „Perfekte Gelegenheit, um Branche und Einsatzmöglichkeiten für international tätige Unternehmen kennenzulernen“

Wien (OTS) - „Wer über die Landesgrenzen hinaus tätig ist, wird meist mit fremden Sprachen konfrontiert. Dabei hilft es, auf die professionelle Unterstützung der Sprachdienstleister zurückzugreifen“, so Claudia Hagendorfer, Berufsgruppensprecherin der Wiener Sprachdienstleister in der Wirtschaftskammer Wien. Um die Branche und ihre vielseitigen Anwendungsgebiete zu präsentieren, findet am 27. September im Haus der Wiener Wirtschaft der 1. Tag der Sprachen statt.

Workshops, Impulsvorträge und Kabarett als Programmhighlights

Insgesamt 12 Workshops und Impulsvorträge bieten einen Einblick in die Branche und zeigen auf, wie man als Unternehmer von professionellen Sprachdienstleistern profitieren kann. „Die Bandbreite der Sprachdienstleistung reicht von Übersetzen und Dolmetschen bis hin zu Lektoratsdiensten und Sprachcoachings. Daher werden 13 Aussteller vor Ort sein und in Kennenlerngesprächen individuell angepasste Dienste anbieten. Die Veranstaltung eignet sich also perfekt für jene, die schon mit dem Gedanken spielen, Sprachdienstleister zu engagieren“, so Hagendorfer.

Für eine gemütliche Atmosphäre mit der Möglichkeit zum Networking sorgt ein Rahmenprogramm mit der Kabarettistin Magdalena Leeb. Anmeldungen sind unter wko.at/wien/tag-der-sprachen möglich.



Das Programm im Detail:

Gerlinde Manz

Trados Studio - Ihr Einstieg in die Welt der Computer Aided Translation Tools

Mag. Nina Sattler-Hovdar

Wie funktioniert das „Übersetzen“ von Marketingtexten? Vorhang auf für TRANSKREATION

Mag. Trisha Ann Kovacic-Young

ISO - Wieso? Was können zertifizierte Übersetzungsagenturen anbieten und warum ist das wichtig?

Silvia Ghiazza

Vom „One size fits all“-Ansatz zu einer „Fit for purpose“-Strategie: Lokalisierungsprozesse und Technologien des 21. Jahrhunderts

Michael Valent

„Wie wärs mit Technischer Kommunikation?“



Mag. Thomas Musyl

Menschliche vs. Künstliche Intelligenz – Unterschiede und Gemeinsamkeiten aus der Sicht von Sprachdienstleister:innen

Mag. Elisabeth Frank-Großlebner, Patrick Hiehs Bakk. phil. MA

Maschinelles Dolmetschen bei Gericht: Realität, Zukunftsmusik oder Unmöglichkeit?

Jennifer Rosa Gensthaler BA

LEICHTE SPRACHE & EINFACHE SPRACHE - Der Kommunikationstrend der Zukunft

Dr. Judith Platter

Barrierefreie Kommunikation - Schriftdolmetschen

DAS Valerie Clarke MSM

Einblick in die Welt der Gehörlosen

Dr. Katia Iacono

Zentrum für Translationswissenschaften: Ihr Partner für Translations- und Kommunikationsexpertise

Mag. Katja Jääskeläinen

Erfolgreich mit Nischensprachen

Wann & Wo?

1. Tag der Sprachen – veranstaltet von den Wiener Sprachdienstleistern

27. September 2023, ab 15.30 Uhr,

im Haus der Wiener Wirtschaft, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

Die Teilnahme ist kostenlos.





Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen:

Anna Richter-Trummer



Wirtschaftskammer Wien



Presse und Newsroom



T +43 1 514 50-1518

E anna.richter-trummer @ wkw.at

W news.wko.at/wien