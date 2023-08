Stellenausschreibungen, die wirken

Wien (OTS) - Unternehmen suchen händeringend Mitarbeiter:innen, Jobinserate verpuffen vielfach reaktionslos, das Finden eines „Matches“ gestaltet sich zunehmend wie die Suche nach der berühmten Stecknadel im Heuhaufen. Es gibt aber auch Lichtblicke: Unternehmen, die mit Reaktionen auf Jobanzeigen „aus dem Vollen schöpfen“ können. Warum das so ist, dazu geben Bewerber:innen selbst Auskunft.

Klare Sprache, offene Gespräche und Werte, die selbst in Jobinseraten wirken, das sind die Gamechanger bei der Suche nach Mitarbeiter:innen. Bewerber:innen wollen in ihren Bedürfnissen abgeholt werden, und sie sind sehr kritisch, wenn es um Konsistenz geht. Stellenprofil, Internetauftritt und Bewerbungsgespräch müssen stimmig sein. Dann finden sich auch passende Kandidat:innen, wie zwei von ihnen selbst sagen. Beide wurden von einem eher ungewöhnlichen Jobinserat der in Wien basierten Unternehmensberatung Trainconsulting angesprochen.

Mensch im Mittelpunkt

„Ich fand an der Stellenanzeige interessant, wie sie geschrieben war“, begründet Nikolina Knezevic, Marketing & Customer Support von Trainconsulting, ihre Bewerbung: „Bei vielen Arbeitgeber:innen findet sich eine Aneinanderreihung an Anforderungen, die von potenziellen Arbeitnehmer:innen erwartet werden. Auf die Bedürfnisse der Bewerber:innen wird hingegen nicht ausreichend eingegangen. Bei dem Stellenprofil, auf das ich mich beworben habe, hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass hier der Mensch und die sozialen Kompetenzen im Vordergrund stehen, nicht nur die fachlichen Fähigkeiten.“ Die Betonung der Werte, für die ein Unternehmen steht, machen eine Entscheidung möglich.

Lisa Radakovits, seit einigen Monaten Team Assistenz Operations bei Trainconsulting, hatte zuvor u.a. bei PWC, auf den Kapverden und als Eventmanagerin gearbeitet. „Natürlich habe ich auf die fachlichen Anforderungen geschaut, um einzuschätzen, ob das für mich passt“, sagt sie. Angesprochen hat sie aber ein ganz anderer Punkt: „Eine Organisation wie Trainconsulting, die seit 30 Jahren am Markt existiert und sich mit dem Thema Change befasst, hatte für mich eine starke Sprache und Anziehung. Sich in der sozialen und ökologischen Verantwortung zu sehen ist für mich absolut am Puls der Zeit und hat sehr mit meinen eigenen Werten resoniert“, sagt Lisa Radakovits.

Bewerbungsgespräch als Verstärkung des Ersteindrucks

Wenn das gesamte Team mit Fotos auf der Website vorgestellt wird, löst das etwas aus, sagt Nikolina Knezevic: „Ich finde das sehr sympathisch, und es gibt mir ein Gefühl von Transparenz.“ Kollegin Lisa Radakovits untermauert dies: „Auf der Unternehmenswebsite wurde für mich sichtbar, dass das Team eine große Rolle spielt. Nicht nur die Geschäftsleitung wurde vorgestellt, sondern auch alle Berater:innen sowie das Operations-Team.“

„Bei dem sehr herzlichen und ehrlichen Bewerbungsgespräch habe ich schnell festgestellt, dass meine Werte mit den Werten des Unternehmens stark übereinstimmen: ökologische und ökonomische Verantwortung, Work-Life Balance, wertschätzendes Miteinander“, ergänzt Nikolina Knezevic. Auch Lisa Radakovits‘ Eindruck wurde durch die Bewerbungsgespräche, die „sehr wertebasiert, ehrlich interessiert und offen-herzig geführt wurden“, bestärkt. Nachsatz: „Meiner Meinung nach kann man nur auf diesem Weg Mitarbeitende finden, die wirklich ins Team passen.“

Die Unternehmensberatungsgruppe Trainconsulting hatte aus eigener Notwendigkeit heraus mit Stellenausschreibungen experimentiert – und war damit sensationell erfolgreich. Mehr als 200 Bewerbungen von durchwegs hervorragenden Kandidat:innen trudelten bei Trainconsulting Geschäftsführerin Angela Uhl ein: „Ich hatte mir Gedanken gemacht, was uns als Unternehmen besonders für potenzielle Mitarbeiter:innen macht. Der Kern unserer Mission, nämlich Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Verantwortung in der Gesellschaft wahrzunehmen, hat für junge Menschen große Bedeutung. Dass uns das wirklich ein Anliegen ist und uns in unserer täglichen Arbeit anleitet, konnten wir glaubhaft auf allen Kanälen vermitteln. Das hat sicher zu diesem überwältigenden Ergebnis beigetragen“, sagt Angela Uhl: „Mir war wichtig, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, und nicht eine lange Liste an Anforderungen. Ich wollte vermitteln, was wir als Arbeitgeber:in bieten, und was uns anders macht. Scheinbar hat das einen Nerv getroffen.“

