Wechsel in der Geschäftsführung der AreitAlm und der AreitLounge

Die AreitAlm und die AreitLounge starten nach dem Sommer unter neuer Führung in die Wintersaison 2023/24!

Zell am See-Kaprun (OTS) - Nach fast elf, äußerst erfolgreichen Jahren als Teil der Leitung der AreitAlm und die AreitLounge tritt Edith Pfeffer im Herbst dieses Jahres ihren wohlverdienten Ruhestand an, Geschäftsführer Peter Pfeffer nimmt dies zum Anlass, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Ab 1. Oktober 2023 wird mit Philipp Posch als Geschäftsführer und Silke Gaschnitz als seine Stellvertreterin ein hochkarätiges und regional gut verankertes Führungsduo die Leitung der AreitAlm und AreitLounge übernehmen.

Abschied von Edith und Peter Pfeffer im Herbst 2023

Edith und Peter Pfeffer haben das Maß hochgesteckt! Durch ihren unermüdlichen Einsatz über mehr als zehn Jahre etablierten sie die AreitAlm sowie die AreitLounge als überaus erfolgreiche Lokale am Berg - bekannt durch qualitativ hochwertigen Service und eine exzellente Küche - und setzten so einen Maßstab für alle Hütten- und Restaurantbetriebe auf der Schmitten. Besonderes Augenmerk legten Edith und Peter auch auf das Thema der Nachhaltigkeit, so wurden die beiden Betriebe mit dem Österreichischen Umweltzeichen für ehrliche, gute, regionale und damit klimafreundliche Bergküche ausgezeichnet.

Die neue Geschäftsführung bestehend aus Philipp Posch und Silke Gaschnitz

Phillipp Posch, aus einer ebenso bekannten wie erfolgreichen Zeller Hoteliersfamilie stammend, ist praktisch mit dem Tourismus aufgewachsen. Seiner Leidenschaft schuf er durch die Ausbildung in der Villa Blanka, der Höheren Lehranstalt für Tourismus in Innsbruck, eine solide Basis. Abgerundet wird sein Profil durch nationale sowie internationale Erfahrung in der Branche, durch verschiedene Positionen im Führungsbereich und natürlich die mehrjährige Tätigkeit als Teil der Leitung im Familienbetrieb. Zuletzt konnte er seine Fähigkeiten als Head of Operations in einem wachsenden Start-up in Wien einbringen.

Seine Stellvertreterin Silke Gaschnitz hat langjährige Erfahrung im Bereich Food & Beverage. Nach ihrer Lehre zur Hotel- und Gastgewerbeassistentin erarbeitete sie sich in verschiedenen Leitungsfunktionen konsequent hohe Professionalität im Gastronomiebereich. Seit Dezember 2021 ist sie bei der Schmittenhöhebahn AG beschäftigt, zuletzt als sehr erfolgreiche Leiterin der Schiffgastronomie auf der MS Schmittenhöhe.

Über die AreitAlm und AreitLounge

Schick-moderne Atmosphäre und Panorama-Ausblick auf die umliegenden Berge: Die AreitAlm und die AreitLounge bieten die perfekte Umgebung für Genuss pur. Ob in der urbanen Lounge vor dem Kamin oder draußen auf der großen Sonnenterrasse, die kreativen Gaumenfreuden aus der Fusion-Küche und feinen Drinks laden zum Relaxen und gemütlichen Austausch ein. Heimische Spezialitäten aus Keller, Fass und Brennerei umrahmen das exklusive und feine Speisenangebot.

