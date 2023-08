Familienbund: Tag der aktiven Väter

Wien/St.Pölten (OTS) - Der Familienbund begeht in diesem Jahr am 1. September bereits zum vierten Mal den Tag der aktiven Väter. " Wir haben diesen Tag ins Leben gerufen, um die bedeutende Rolle von Vätern in der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder zu würdigen . Dieser Tag soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung von gleichberechtigter Elternschaft zu stärken und die Anerkennung der Rolle von Vätern in den Familien und im Leben ihrer Kinder zu fördern", erklärt Mag. Bernhard Baier, der Präsident des Familienbunds, anlässlich des diesjährigen "Tag der aktiven Väter".

Der Tag der aktiven Väter bietet die Gelegenheit, die traditionellen Geschlechterrollen zu überdenken und die positiven Entwicklungen zu feiern, die in den letzten Jahren in Bezug auf die Beteiligung von Vätern an der Kindererziehung erzielt wurden. Immer mehr Väter übernehmen eine aktive Rolle bei der Pflege, Bildung und emotionalen Unterstützung ihrer Kinder.

" Väter sind wichtige Vorbilder für Kinder – unabhängig davon, ob es sich um Jungen oder Mädchen handelt . Die enge Bindung zwischen Vätern und Kindern hat nachweislich positive Auswirkungen auf die psychische, emotionale und soziale Entwicklung von Kindern. Wir bieten aktiven Vätern an diesem Tag eine Plattform und schaffen gleichzeitig Raum zur Nachahmung. Aktive Väter sind ihren Kindern liebevoll und aufmerksam zugewandt und dienen somit als Vorbilder für gewaltfreie Erziehung ", betont Baier.

"In einer Zeit, in der sich die Dynamik der Familienstrukturen im Wandel befindet, setzt der Familienbund mit dem Tag der aktiven Väter ein Zeichen für eine inklusive und gleichberechtigte Gesellschaft, in der Väter und Mütter gleichermaßen die Möglichkeit haben sollten, ihre elterlichen Pflichten und Freuden partnerschaftlich zu teilen", schließt der Präsident des Familienbunds ab.

Gewinnspiel zum Tag der aktiven Väter:

Wir laden zu einem Gewinnspiel ein, bei dem persönliche Erlebnisse erzählt oder kreativ gestaltet werden können oder z.B. Best-Practice-Beispiele in Unternehmen beschrieben. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis eine Reise ins wunderschöne Rom mit den ÖBB im Familienabteil des ÖBB - Nightjets inkl. zwei Übernachtungen in einem Mittelklassehotel zu gewinnen oder auch Familienspiele sowie Bücher von Piatnik® und Ravensburger®. Senden Sie uns einfach Ihren Beitrag per E-Mail an office@familienbund.at oder per Post an den Österreichischen Familienbund, Dr.-Karl-Renner-Promenade 8/3, 3100 St. Pölten.

Einsendeschluss ist der 30. November 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Informationen auf www.tagderaktivenvaeter.at.

