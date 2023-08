Cybersecurity im Quantenzeitalter: Sind österreichische Unternehmen „Quantum Ready?“

Wien (OTS) - Beim Quantum Ready-Forum am 12. September 2023 macht Quantum Technology Laboratories (qtlabs), gemeinsam mit Quantum Industries (QI) und Quantum Space Systems (qssys) die Chancen und Bedrohungen von Quantentechnologien zum Thema. Bei Vorträgen und Podiumsdiskussionen im myHive twelve am Wienerberg können sich Organisationen im Austausch mit Quanten-Expertinnen fit für die Zukunft der Datensicherheit machen.

Die Rechenkraft von Quantencomputern wird derzeitige Verschlüsselungsmethoden bald nutzlos machen. Doch gibt es bereits heute Cybersecurity-Lösungen, basierend auf Quantentechnologien, die bedingungslose Sicherheit gewährleisten. Wie Stakeholder sich mit „Quantenkryptographie“ resilient aufstellen können, erläutern erfahrene und namhafte Expertinnen beim Quantum Ready-Forum.

Denn Cybersecurity ist ein brennendes Thema: In Österreich hat sich die Anzahl der Cyberattacken laut einer Studie von KPMG innerhalb eines Jahres verdreifacht, sogar die Finanzmarktaufsicht ist kürzlich Opfer eines Hackerangriffs geworden. Russische Spione infiltrieren aktiv österreichische High-Tech-Betriebe und planen angeblich sogar, heimische Rettungsdienste digital lahmzulegen. Das World Economic Forum betrachtet Cyberattacken als eine der größten Herausforderungen der nächsten drei Jahre, und die EU versucht mit einer massiven Investitionsinitiative in Quanteninfrastruktur gegenzusteuern. Auch daraus erklärt sich der aktuelle Boom der Quantentechnologien: Die weltweit bereits zugesagten staatlichen Investitionen in Quantentechnologie liegen bei 34 Mrd. Dollar, und Schätzungen sagen einen Weltmarkt von über 100 Mrd. Dollar im Jahr 2040 voraus, davon bis zu 7 Mrd. in der Quantenkryptographie.

Dass Quantentechnologie darum nicht nur als Bedrohung, sondern auch als wirtschaftliche Chance wahrgenommen werden kann, soll auch beim Quantum Ready Forum vermittelt werden. Als Vertreter der Politik wird Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky, MSc MBA in seiner Eröffnungsrede auf die Dringlichkeit der Beschäftigung mit Cybersecurity hinweisen. Dr. Rupert Ursin, CEO der in Wien ansässigen Quantum Technology Laboratories GmbH (qtlabs) und Quantum Industries GmbH (QI) und Pionier der satellitenbasierten Quantenkryptographie, wird ebenso seine Expertise beisteuern wie Dr. Felix Tiefenbacher, co-CEO der Quantum Industries GmbH und Spezialist für faserbasierte Quantenkryptographie. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen Cybersecurity, Politik und Quantentechnologie wird über die Bedrohungslage in der Cybersecurity sowie Ansätze, um ihr zu begegnen, debattiert. Darüber hinaus bekommen Teilnehmerinnen die Gelegenheit Quantenhardware hautnah zu erleben und sich mit Quantentechnologie vertraut zu machen.

