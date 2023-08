JULIA MÜHLBACHER zukünftig von HARGASSNER befeuert

Das Unternehmen Hargassner aus Weng in Oberösterreich wird Kopfsponsor von Skisprung- Youngstar Julia Mühlbacher

Weng (OTS) - Bei der Nordischen Ski Weltmeisterschaft in Planica 2023 avancierte die junge Adlerin Julia Mühlbacher zum Shooting Star. Nach einem starken Auftritt im Einzelbewerb der Normalschanze segelte die Oberösterreicherin mit überzeugenden Leistungen und einem „offenen Schienbein“ im Teambewerb zur Silbermedaille und somit zu ihrem ersten Edelmetall bei Weltmeisterschaften. Bevor es überhaupt zum WM-Auftritt von Mühlbacher kam, konnte die junge Ski Austria Athletin bereits dreifach Gold im Team sowie eine Bronzemedaille im Einzel bei den Junioren-Weltmeisterschaften und einen Weltcup-Podestplatz im Einzel feiern.

Diese starken Leistungen und das enorme Potenzial blieben selbstverständlich nicht unbemerkt und so übernimmt mit Hargassner ein namhaftes Unternehmen aus Weng im Innkreis ab sofort das Kopfsponsoring der jungen Oberösterreicherin. Für den Heiztechnikspezialist, bereits als Verbandssponsor von Ski Austria tätig, bedeutet dies, zukünftig neben dem Österreichischen Skisprung Team sowie dem Markenbotschafter Philipp Aschenwald nun auch mit dem neuesten Zuwachs im „Hargassner Family Sports“ Team, Julia Mühlbacher, ordentlich einzuheizen.

Die Zusammenarbeit zwischen Hargassner und Julia Mühlbacher ist in allen Belangen stimmig. Das Unternehmen ist nicht nur durch das Engagement bei Ski Austria mit der jungen Oberösterreicherin verbunden, sondern auch regional in der Heimat von Mühlbacher verwurzelt. Zudem sind die junge Adlerin und Hargassner auch in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein Feuer und Flamme, eine somit mehr als vielversprechende Partnerschaft für die Zukunft.

„Wir sind stolz darauf, mit Julia eines der vielversprechendsten Skisprung-Talente im ‚Hargassner Family Sports‘ Team begrüßen zu können. Julia ist noch jung und wir wollen ein starker Partner für sie sein. Die regionale Nähe, beeindruckende Leistungen und unsere gemeinsamen Werte machen Julia zu einer idealen Markenbotschafterin für unser Unternehmen. Gemeinsam freuen wir uns auf eine erfolgreiche Zeit, weite Flüge und darauf, der Konkurrenz so richtig einheizen zu können“, so die Geschäftsführer Anton jun. und Markus Hargassner.

„Ich bin überglücklich, mit Hargassner ein so namhaftes Unternehmen, regional sowie international, repräsentieren zu dürfen. Ich freue mich, durch die Unterstützung meinen sportlichen Zielen noch mehr Fokus verleihen zu können, und möchte mich sehr herzlich bei der Familie Hargassner, allen voran Anton jun. und Markus, für ihr Vertrauen in mich bedanken. Ich will gemeinsam mit Hargassner an die Weltspitze“, freut sich Julia Mühlbacher.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Alexander Hupf

alexander.hupf @ hargassner.at

+43 (0) 7723 5274-294