Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Walking Concert in Krems bis zur digitalen Kunstintervention in Wilhelmsburg

St.Pölten (OTS) - Am Samstag, 2. September, verwandelt die Geigerin Jelena Popržan ab 17 Uhr die Landegalerie Niederösterreich und den öffentlichen Raum in Krems in eine mobile Konzertbühne. Das Walking Concert bietet Einblicke in die Ausstellung „Kunstschätze vom Barock bis zur Gegenwart“, ein besonderes Klangerlebnis in der Installation „Traumfänger“ und führt bis in die Altstadt von Stein. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908010, e-mail office @ kunstmeile.at und www.kunstmeile.at.

Am Samstag, 2. September, spielen auch Marina & the Kats ab 19.30 Uhr im Garten der Arche Noah in Schiltern Swing „Different“. Nähere Informationen unter www.arche-noah.at; Karten unter 02734/3450, e-mail tickets @ kulturlangenlois.at und www.kulturlangenlois.at.

Ebenfalls am Samstag, 2. September, verbreiten Michaela Rabitsch und Robert Pawlik ab 20 Uhr im JazzClub Drosendorf „Indian Spirit“. Weitere Konzerte gibt es am Donnerstag, 14. September, ab 19.30 Uhr in der Wirkstatt Hausmening und am Samstag, 16. September, ab 19.30 Uhr im Schloss Vösendorf. Nähere Informationen und Karten für Drosendorf unter 0664/9364090 und www.jazzclub-drosendorf.at, für Hausmening unter 07472/601-454, e-mail e.strauss @ amstetten.at und www.avb.amstetten.at und für Vösendorf unter 0650/5510381 und www.voesendorf.gv.at/kultur.

Am Samstag, 2., und Sonntag, 3. September, präsentieren Solistinnen und Solisten aus „Cabaret“ jeweils ab 19.30 Uhr im Stadttheater der Bühne Baden beliebte Songs aus bekannten Musicals; es spielt das Orchester der Bühne Baden unter Andjelko Igrec. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Beim „Reichenauer Kultursommer“ im Parkhotel Hirschwang an der Rax bringen Gabriela Benesch und Alex Parker am Samstag, 2. September, ab 18.30 in ihrer „Udo Jürgens Story“ die größten Hits und schönsten Geschichten der Musiklegende zu Gehör. Am Sonntag, 3. September, präsentiert sich dann Stefan Jürgens ab 11 Uhr in seinem neuen Solo-Programm „So viele Farben“ als Musiker und garniert den Konzertabend mit Stand-Up-Comedy und Geschichten aus dem Leben. Nähere Informationen und Karten unter 05/7171-21800, e-mail tickets @ kultursommerreichenau.at und www.kultursommer.co.at.

Im Rahmen des „Ost-West Musikfestes“ spielen Marco Schiavo und Sergio Marchegiani am Sonntag, 3. September, ab 11 Uhr im Schloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn in Sitzenberg-Reidling mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Gioachino Rossini, Franz Schubert und Antonin Dvorak Klaviermusik zu vier Händen. Am Sonntag, 17. September, folgt hier die Klavierkonzert-Matinee „Chopin“ mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini und Frédéric Chopin; es spielen Antonio di Cristofano und das Camerata Vienna Streichquartett. Beginn ist jeweils um 11 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0699/81180995, e-mail musikfest @ gmx.at und www.ostwestmusikfest.at.

Die Reihe „Orgelkunst Ziersdorf“ bietet heuer am Sonntag, 3. September, das Solistenkonzert „Virtuoses für Trompete und Orgel” mit Selina Ott und Johannes Zeinler, die sich Musik von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, André Jolivet, Thomas Daniel Schlee, Alfred Mitterhofer, Maurice Duruflé und Peter Planyavsky widmen. Am Sonntag, 17. September, gestalten dann Elisabeth Ullmann und das Vokalensemble Momentum Vocal Music unter Simon Erasimus das Chor-Orgelkonzert „Klangvielfalt der Stimme” mit Werken von Félix-Alexandre Guilmant, Anton Heiller, Johannes Brahms, György Ligeti und Johann Sebastian Bach; Beginn in der Pfarrkirche Zierdorf ist jeweils um 16 Uhr. Im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf wiederum gestalten Andy Baum, Dominik Plangger, Ramona Kasheer, John Gillard sowie Lina und Arnulf Lindner am Freitag, 22. September, ab 19.30 Uhr das John-Lennon-Tribute „Give Peace a Chance“. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at bzw. www.orgelkunst-ziersdorf.at.

Swing, Vienna‘s Folk und Ballads spielt die Band Swing.at um Bandleader Wolf-Dieter Stöffel am Donnerstag, 7. September, ab 19 Uhr beim Jazzheurigen im Weingut Franz Schwabl in Baden. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4307920 und e-mail weingutfranzschwabl @ outlook.com.

Das „Jazz Café Project“ im Theater am Steg in Baden wiederum präsentiert am Donnerstag, 7. September, die ARGE Jazz Band Baden, am Freitag, 15. September, Sandor Rigo und das Albert Reifert Trio sowie am Donnerstag, 21. September, das Leonhard Riepler - Nicolas Urban Sextett. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy @ baden.gv.at.

Am Donnerstag, 7., und Freitag, 8. September, macht Hubert von Goisern gemeinsam mit seiner Band im Rahmen der „Zeiten & Zeichen“-Tour Station in Grafenegg; Beginn am Wolkenturm ist jeweils um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Beim „Konzert für Wiener Neustadt“ spielen die Wiener Neustädter Instrumentalisten unter Michael Salamon am Donnerstag, 7. September, ab 19.30 Uhr „Sense or Nonsense - Musik in der Neuen Welt“. Zu hören sind dabei bei freiem Eintritt u. a. der „Nonsens Song“ aus dem Film „Modern Times“, ein Satz aus Antonín Dvořáks Symphonie „Aus der neuen Welt“ und der Johann-Strauss-Walzer „An der schönen blauen Donau“; Solist ist der Tenor Andreas Sauerzapf. Beim anschließenden Stadtfest am Freitag, 8., und Samstag, 9. September, gibt es dann musikalische Beiträge u. a. von der Band Artett, der Formation Viscaia Jazz, den Swingin’Sirs and Sisters, Mo Gruja & Friends, Marianne Mendt, Larissa & Band, King & Potter sowie KTEE. Nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 02622/373-311, e-mail office @ wiener-neustadt.at und www.buntesfest-wn.at.

Das Festival „Allegro Vivo“ wird am Donnerstag, 7. September, ab 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche von Waidhofen an der Thaya mit einem „Halleluja” und Musik von Carl Ditters von Dittersdorf und Georg Friedrich Händel fortgesetzt. Am Freitag, 8. September, bringt „Mutters Klavier” ab 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf nicht nur Musik von Rodion Shchedrin, Ludwig von Beethoven, Robert Schumann und Philipp Manuel Gutmann, sondern auch von Cornelius Obonya gelesene Texte von Loriot, Karl Valentin und Robert Gernhardt. „Musikalische Brücken” mit Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Roland Batik schlagen Roland Batik, Tobias Meissl und Heinrich Werkl – und Andrea Eckert als Rezitatorin - am Samstag, 9. September, ab 19 Uhr auf Burg Schleinitz. Tags darauf, am Sonntag, 10. September, erklingt hier ab 16 Uhr „Sprachklang” mit „Die schöne Magelone“ von Johannes Brahms (Ausführende: Adrian Eröd und Bernadette Bartos) sowie Rezitationen von Andrea Eckert.

Letzter Programmpunkt ist dann ein Konzert mit Johann Sebastian Bachs Konzert E-Dur BWV 1042 für Violine, Streicher und Basso continuo, Wolfgang Amadeus Mozarts „Exsultate, jubilate“ C-Dur KV 165 und Anton Bruckners Streichquintett in F-Dur, das die Academia Allegro Vivo unter Vahid Khadem-Missgh und die Sopranistin Miriam Kutrowatz am Donnerstag, 14. September, ab 19 Uhr auf Schloss Weitra als „Symphonisches Echo”, am Freitag, 15. September, ab 19 Uhr in der Stiftskirche von Göttweig als „Kraftquelle” sowie am Samstag, 16. September, ab 19 Uhr „Voll des Lebens” bzw. am Sonntag, 17. September, ab 16 Uhr als offizielles Festivalabschlusskonzert in der Bibliothek von Stift Altenburg zur Aufführung bringen. Nähere Informationen und Karten unter 02982/4319, e-mail tickets @ allegro-vivo.at und www.allegro-vivo.at.

Begleitet von Gerlinde Sbardellati am Englischhorn, Judith Schiller an der Harfe und Stefan Teufert am Violoncello, bringt der Tenor Norbert Ernst am Freitag, 8. September, ab 18.30 Uhr im Rittersaal der Burgruine Aggstein eine Neuvertonung des „Nibelungenliedes“ von Michael Salamon zur Uraufführung. Nähere Informationen und Karten unter 02753/8228-1, e-mail info @ ruineaggstein.at und www.ruineaggstein.at.

„Märchen & Legenden“ mit der Musik von Robert Schumann, Leoš Janáček, Johan Amberg und Engelbert Humperdinck spielt das Ensemble Tris beim „Purkersdorfer Klassikkonzert“ am Freitag, 8. September, ab 19.30 Uhr im Bildungszentrum Purkersdorf. Nähere Informationen unter 02231/62267 und e-mail gemeinde @ purkersdorf.at; Karten unter

https://shop.eventjet.at/stadtgemeinde-purkersdorf.

Ebenfalls am Freitag, 8. September, laden der chorus h12-5m, das Streichensemble der Musikschule Wiener Neustadt, Wolfgang Doležal, Joachim Csaikl, die Keller Partie, Paul Eisenkirchner, La Sartoria und Axel Pfähler ab 18.30 Uhr zu einer musikalisch-literarischen „Kunst Mond Nacht“ im Schlosspark von Bad Fischau. Nähere Informationen unter 0664/2339110 und 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Lieder von STS, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Reinhard Fendrich, A3, Kurt Ostbahn u. a. hat die Band 1Stimmig im Gepäck, wenn sie Freitag, 8. September, ab 19 Uhr im Theater am Steg in Baden aufspielt. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Stadttheater von Bruck an der Leitha singen Elisabeth Jahrmann und Michael Weiland am Freitag, 8. September, ab 18 Uhr unter dem Motto „Goldener Herbstheurigen“ bekannte Heurigenmelodien; Karten unter 0660/5033582. Am Sonntag, 9. September, lädt die Marktgemeinde Rohrau ab 18 Uhr im Schlosshof von Rohrau zum 13. „Schloss Open Air“ mit der Militärmusik Niederösterreich und einem Nachwuchsorchester des Bezirks Bruck an der Leitha; Eintritt: freie Spende. Ab 19 Uhr singen dann Ursula Strauss und Ernst Molden im Innenhof des BG und BRG Bruck an der Leitha über die „oame söö“; Karten unter e-mail schulhofkonzerte @ yahoo.com.

Am Freitag, 15. September, präsentiert Olles Leiwand ab 19 Uhr in Rupp‘s Stadl in Höflein Austrorock und -pop von Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Rainhard Fendrich, STS etc.; Karten unter 02162/62553 und 0664/6488339. Ab 19.30 Uhr zelebriert am Freitag, 15. September, die Anton Stadler Musikschule im Stadtgraben von Bruck an der Leitha „50 Jahre Musikschule“; Eintritt: freie Spende. Am Sonntag, 17. September, feiert die Formation Das wird Super ab 18 Uhr im Gemeindezentrum Gramatneusiedl eine „A Cappella Party”; Karten unter www.kultur-bruck.at. Im Cafe im Wittnerhof in Gramatneusiedl wiederum bringen die Camerata Carnuntum und Lucky Dean Luciano ab 19.30 Uhr die besten Hits von Elvis Presley zu Gehör; Karten unter www.kultur-bruck.at. In der Taro American Bar in Bruck an der Leitha präsentiert zudem die dreiköpfigen Formation Rock.Paper.Scissors am Samstag, 23. September, ab 20 Uhr einen bunten Genre- und Stilmix; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. September, eröffnet das Festspielhaus St. Pölten gemeinsam mit dem Land Niederösterreich sowie der Diözese und der Stadt St. Pölten den neu gestalteten Domplatz im Herzen der Landeshauptstadt: Am Freitag, 8. September, spielt dabei das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Richard Kaufman gemeinsam mit Ina Regen, Thomas Gansch, Nikolaus Habjan und Igudesman & Joo ab 18 Uhr bei freiem Eintritt ein Crossover-Programm von Klassik bis Pop. Auch am Samstag, 9. September, ist der Eintritt frei. Mit dabei sind ab 18 Uhr Lukascher mit seinem „Austro-Voiks-Raggae-Pop-Dub“, Josh. und Pizzera & Jaus. Am Sonntag, 10. September, heißt es dann „Es werde Licht, und es ward Licht“, wenn nach einem feierlichen Hochamt im Dom um 18 Uhr ebenfalls im Dom das Festival „Musica Sacra“ mit Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ eröffnet wird. Es musizieren Christina Gansch, Johannes Bamberger, Günter Haumer, Valentin Kunert, die Domkantorei und das L’Orfeo Barockorchester; Karten unter www.oeticket.com. Nähere Informationen bzw. Gratiskarten unter www.festspielhaus.at.

„Here Comes the Sun“ heißt es am Samstag, 9. September, auf Schloss Pöggstall, wo DaChor Persenbeug mit seinen Beatles-Interpretationen ab 19 Uhr den Arkadenhof zum Swingen bringt. Karten u. a. unter 0676/3388505; nähere Informationen unter e-mail info @ kulturtage-schlosspoeggstall.at und www.kulturtage-schlosspoeggstall.at.

Ebenfalls am Samstag, 9. September, bringen die Geschwister Marieta und Javier Veliz Delgado aus Havanna mit „Macubaja“ die gesamte Palette der lateinamerikanischen Musik auf die Dachterrasse des Schulzentrums Gloggnitz. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02662/42219 bzw. 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Die „Reinsberger Nächte“ am Samstag, 9. September, ab 19 Uhr und am Sonntag, 9. September, ab 9 Uhr (sic) warten in der Burgarena Reinsberg u. a. mit dem Musikverein Frohsinn aus Neustadtl an der Donau, dem Musikverein OK Gresten, der Blaskapelle Junger Schwung, Viera Blech, der Musikkapelle Trins und d’Voixkantn auf. Am Sonntag ist der Eintritt frei; nähere Informationen bzw. Karten unter 07487/2351-102, e-mail office @ reinsberg.at und www.kulturdorf.reinsberg.at.

Am Samstag, 9., und Sonntag, 10. September, erklingen auch in und um Sankt Aegyd am Neuwalde „Gipfelklänge“: Am Samstag, 9. September, sind dabei ab 10.15 Uhr das Trio Riedler/Oberkanins/Raab, Federspiel sowie Sigrid Horn und das Nest, am Sonntag, 10. September, ab 10 Uhr das Paganin Soatnquartett featuring Michael Dumfart und Oehl zu hören. Nähere Informationen und das detaillierte Programm bei Mostviertel Tourismus unter 07482/20444, e-mail info @ mostviertel.at und www.gipfelklaenge.at.

Waidhofen an der Thaya feiert am Samstag, 9., und Sonntag, 10. September, „wieder aufhOHRchen": Am Samstag, 9. September, treten dabei ab 19 Uhr als Wirtshausmusik in sechs Gaststätten die Marün Bluzzan, Stelzhamma, Ensembles der Albert Reiter Musikschule, Heli und die Rotzbuam, die Junge Ybbsitzer Marktmusi und Paddy & the Pints auf. Der Dirndlgwandsonntag, 10. September, beginnt mit einer Festmesse in der Stadtpfarrkirche, der anschließende ORF Radio NÖ Frühschoppen wird vom Blasorchester Waidhofen an der Thaya und der Jungen Ybbsitzer Marktmusi gestaltet. Ab 12 Uhr präsentieren die Traktorfreunde aus Allentsteig ihre Gefährte, ab 13.30 Uhr unterhalten die Volkstanzgruppen Großhaselbach und Waidhofen an der Thaya, ehe Kabarett der Gruppe dreierlei und Darbietungen der Volkstanzgruppe Dobersberg das Festival beschließen. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Volkskultur Niederösterreich unter 02732/85015 und www.volkskulturnoe.at.

Unter dem Motto „Ta-Ran-Ta! Ta-Ran-Ta!“ nehmen die sizilianische Sängerin Irene Coticchio, der Perkussionist Toti Denaro und der Jazzgitarrist Miroslav Mirosavljev am Sonntag, 10. September, beim Groß-Enzersdorfer Höfefest (der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter e-mail Markus.Rumpler @ iglo.com und www.hoefefest.com) sowie am Samstag, 16. September, ab 20 Uhr im HOBiRAUM in Bad Vöslau (Karten unter 0676/9178460, e-mail tickets @ hobiraum.at und www.hobiraum.at) das Publikum mit auf eine Reise in die Welt der Taranta. Mit dabei beim Groß-Enzersdorfer Höfefest sind im übrigen u. a. auch das Lucid-Duo Irena Manolova und Tomasz Goliński mit ihrer „Marimba Journey“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter e-mail Markus.Rumpler @ iglo.com und www.hoefefest.com.

Im Cinema Paradiso Baden präsentieren Ernst Molden und Christopher Seiler featuring Das Frauenorchester am Dienstag, 12. September, ihr Premieren-Album. Am Mittwoch, 20. September, bringen dann Madison Violet Folk und Pop zwischen Nashville, Alternative-Country und modernem Sound auf die Bühne; Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Im Cinema Paradiso St. Pölten wird das Konzert von Madison Violet am Donnerstag, 14. September, ab 20 Uhr wiederholt. Am Donnerstag, 21. September, feiert hier dann ab 20 Uhr die Cinema Backstage Band mit St. Pöltner Musikerinnen und Musikern Premiere, mit dabei sind auch Patricia Aulitzky und die Wrong Company. Zum Pre-Opening des St. Pöltner Höfefestes ist zudem am Freitag, 22. September, ab 22 Uhr in einem Überraschungskonzert ein österreichisch-italienisches Synth-Rock-Bandprojekt zu hören. Nähere Informationen und Karten für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden bzw. für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

In der „babü” in Wolkersdorf stellt Mary Broadcast am Donnerstag, 14. September, ihr Live-Album „Unplugged: Funkhaus Vienna“ vor. Am Donnerstag, 21. September, macht dann Madison Violet im Zug der „Eleven“-Tour Station in Wolkersdorf. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Schließlich findet am Freitag, 15. September, ab 18 Uhr im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Dystopoly“ in der ehemaligen Wilhelmsburger Steingutfabrik die digitale Kunstintervention „Standpunkt“ statt: Der Gitarrist Karl Ritter interagiert dabei mit seinem Klangteppich zu digital generierten, sich in Echtzeit verändernden Visuals von Elena Romenkova. Nähere Informationen unter 0677/63471533, e-mail office @ daisyworld.at und https://www.geschirr-museum.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse