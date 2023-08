Die Hamburg Cruise Days 2023: die Faszination der Kreuzfahrt hautnah spüren (FOTO)

Hamburg (ots) - Vom 8. bis 10. September 2023 wird Hamburg wieder zum Hotspot für Kreuzfahrtfans: Die Hamburg Cruise Days sind in alter Größe zurück. Neun Kreuzfahrtschiffe, der Blue Port Hamburg und ein hochwertiges Programm an Land und zu Wasser sorgen dann für eine einzigartige maritime Atmosphäre, große Begeisterung - und garantiert auch ein wenig Fernweh. Als Premiumpartner ist AIDA Cruises an Bord.

Alle zwei Jahre pilgern hunderttausende "Sehleute" an die Hamburger Hafenkante. Ihr Ziel: ein Event, das weltweit einzigartig ist - die Hamburg Cruise Days. Nach einer pandemiebedingten Zwangspause und einer verkleinerten Edition (Hamburg Cruise Days pur) im vergangenen Jahr findet das international beliebte maritime Event jetzt zum neunten Mal und in alter Größe im Hamburger Hafen statt. Vom 8. bis 10. September 2023 wird das "schönste Kreuzfahrtfestival der Welt" die Menschen wieder auf eine stimmungsvolle Reise mitnehmen: mit einem bunten Programm aus Information, Unterhaltung, Kultur und Kulinarik an Land, mit neun Kreuzfahrtschiffen im Hafen und drei stimmungsvollen Inszenierungen auf dem Wasser.

Michael Otremba, Geschäftsführer Hamburg Tourismus: "Die Hamburg Cruise Days sind im Zusammenspiel mit dem Blue Port einzigartig. Sie sind bei vielen Hamburger:innen und Gästen so beliebt, weil die Inszenierung des Hafens in Verbindung mit den Kreuzfahrtschiffen ganz tiefe Emotionen weckt. Wir freuen uns auf eine Atmosphäre, um die uns andere Hafenstädte beneiden."

Drei Tage, neun Schiffe - und der Premiumpartner AIDA Cruises

Neun ganz unterschiedliche Schiffe werden an den drei Tagen des Events zu bewundern sein - von imposanten Ozeankreuzern bis zu schnittigen Expeditions- und charmanten Flusskreuzfahrtschiffen: AIDAprima, AIDAperla und AIDAsol (alle AIDA Cruises), Artania (Phoenix Reisen), Mein Schiff 6 (TUI Cruises), MS Thurgau Chopin (Thurgau Travel), MS Sans Souci (PLANTOURS Kreuzfahrten), VASCO DA GAMA und WORLD VOYAGER (beide nicko cruises) werden verteilt über die drei Tage den Hamburger Hafen anlaufen.

Als Premiumpartner des Events konnte zum sechsten Mal in Folge AIDA Cruises gewonnen werden. Die Reederei ist in diesem Jahr mit gleich drei Schiffen dabei - und präsentiert sich auch an Land erneut mit der beliebten "AIDA Urlaubswelt" an der Kehrwiederspitze.

"Wenn ich sehe, mit wie viel Einsatz und Leidenschaft alle Beteiligten dieses Highlight planen, dann können wir uns auf einmalige und mitreißende Kreuzfahrtmomente für die Branche allgemein und insbesondere für Hamburg als Tor zur Welt freuen", so Sven Jacobsen, Vice President Communication & Sustainability. "Die Kreuzfahrt verbindet Länder, Kulturen und Menschen wie kaum eine andere Urlaubsform. Diesen Spirit des friedvollen Miteinanders wollen wir allen Besucherinnen und Besuchern vermitteln", bekräftigt Jacobsen.

Kultur und Kulinarik, Entertainment und atemberaubende Inszenierungen: die Hafenkante als Erlebniswelt

Im Hafen und auf der Elbe wird es auch in diesem Jahr spektakuläre Inszenierungen geben wie den Blue Port Hamburg (1. - 10.9., siehe Blue Port Hamburg), die Große Hamburg Cruise Days Parade am Eventsamstag oder die "Rhapsody in Blue" am Freitagabend (siehe Events auf dem Wasser).

Selbstverständlich laden auch die Hamburg Cruise Days 2023 wieder zum "Landgang" ein: Auf der Eventfläche zwischen Landungsbrücken und Elbphilharmonie erwartet die Besuchenden eine Mischung aus Kultur, Kulinarik, Entertainment und Aktionen für alle Generationen und Interessen

(siehe Landprogramm). Hier präsentieren sich zahlreiche Partner und Sponsoren - und natürlich die teilnehmenden Reedereien AIDA Cruises, TUI Cruises, MSC Kreuzfahrten, nicko cruises und die Cunard Line mit Information und Unterhaltung sowie Angeboten für Kreuzfahrtfans und alle, die es werden wollen (siehe Land-Präsentationen der Reedereien).

"Die Hamburg Cruise Days bieten Kreuzfahrterlebnisse an Land und hautnah - und sie schaffen eine ganz besondere Atmosphäre im Hamburger Hafen, die Sehnsucht und Fernweh weckt", erklärt Co-Veranstalterin Katja Derow (redroses communications). "Wir freuen uns, die Veranstaltung in diesem Jahr wieder in alter Stärke und mit beliebten wie auch neuen Highlights präsentieren zu können. Hamburgerinnen und Hamburger und Gäste aus aller Welt können sich auf erlebnisreiche Tage und stimmungsvolle Abende freuen."

Nachhaltigkeit - ein großes Thema für Reedereien und Veranstalter

Die Hamburg Cruise Days bieten der Kreuzfahrtbranche ebenso wie der öffentlichen Diskussion um die Nachhaltigkeit der Branche eine Bühne. Auch in diesem Jahr werden die teilnehmenden Reedereien das Thema daher in ihren Landpräsentationen aktiv bespielen und ihre Errungenschaften präsentieren - z.B. mit fachlichen Inhalten und multimedialen Informationen.

"Die Kreuzfahrtbranche hat sich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesetzt und hat den hohen Anspruch, Nachhaltigkeit und Wachstum in Einklang zu bringen. Das beobachten und begrüßen wir als Veranstalter dieses Events", erklärt Co-Veranstalter Uwe Bergmann (uba). Die nachhaltige Planung und Umsetzung des Events selbst sind ebenfalls ein zentraler Aspekt der Hamburg Cruise Days. Dazu wurde ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt, das u.a. eine Abfallvermeidungsstrategie sowie ein Abfalltrennungssystem auf der gesamten Fläche umfasst. Weitere Maßnahmen sind ein Einweg-Verbot, klimafreundliche Kommunikation, Mehrwegsysteme und digitale Informations-möglichkeiten zu gastronomischen Angeboten. So weist das Siegelsystem "Grüne Gabel" auf nachhaltige Gastronomie hin. Eine barrierearme Gestaltung und die Verwendung einer internen "grünen Checkliste" zur Erfassung von CO2-Ausstößen für Wasser, Strom und Abfall sind ebenfalls Teil des Konzepts.

Die Höhepunkte der Hamburg Cruise Days 2023

BLUE PORT HAMBURG

Täglich vom 1. bis 10. September, immer ab 20:30 Uhr: Blue Port Hamburg

Seit 2008 ist er mit den Hamburg Cruise Days verbunden, steht jedoch auch als Lichtkunstwerk für sich und lockt Tausende von Menschen in den Abendstunden in den Hafen: der Blue Port Hamburg, inszeniert von Michael Batz. Wie in den vergangenen Jahren teilt der Lichtkünstler sein Kunstwerk in zwei Phasen: den Blue Port Hamburg Art vom 1.-7. September und den Blue Port Hamburg Event, der während der Hamburg Cruise Days von weiteren Inszenierungen begleitet wird. Mit dem Light-up am 1. September wird die Hafenkante ins erste blaue Licht getaucht, danach wächst das Lichtkunstwerk täglich weiter in den Hafen hinein, bis es am Eventwochenende in voller Pracht erstrahlt.

Ca. 40 "Baustellen", wie Michael Batz die von ihm illuminierten Gebäude, Schiffe und Objekte im Hafen nennt, mit ca. 4.000 Lichtpunkten wird der Blue Port in diesem Jahr umfassen. Die Leuchten werden über Zeitschaltuhren gesteuert. Einen großen Anteil am Projekt hat das bereits vorhandene öffentliche Licht, das mit Filtern und Leuchtmitteltausch auf Blau gesetzt wird.

Eine ganz besondere Aktion ist die diesjährige Einbindung des Blue Port Hamburg in den Tag des offenen Denkmals am 9. September: Das Kulturnetzwerk für jüdische und nichtjüdische Interessierte MIT2WO lädt ein zu einer Liederabend-Schifffahrt durch den blau illuminierten Hamburger Hafen - "Hafn-Lider" heißt das musikalisch-poetisches Programm, das von der jüdischen Geschichte des Hamburger Hafens erzählt.

Nach dem besten Aussichtspunkt auf sein Lichtkunstwerk gefragt, rät Michael Batz: "Es gibt nicht den einen optimalen Standort, dafür ist der Hafen zu groß. Ich kann nur empfehlen, zu flanieren, sich treiben zu lassen, am besten mit Zeit und in guter Gesellschaft, oder auf eine Barkasse zu gehen und den Blue Port vom Wasser aus zu entdecken."

EVENTS AUF DEM WASSER

Freitagabend, 8. September, 21:15 Uhr: Rhapsody in Blue

Ein Fest für Augen und Ohren und der erste Höhepunkt der Veranstaltung erwartet die Besucherinnen und Besucher am Freitagabend mit der Inszenierung "Rhapsody in Blue". Dann werden der Hafen und der Hochsee-Explorer VASCO DA GAMA von nicko cruises vor dem mystisch-blauen Hintergrund des Blue Port Hamburg feierlich in Szene gesetzt - begleitet von Musik, Moderation und einem blauen Feuerwerk.

Samstagabend, 9. September, 21:00 Uhr: die Große Hamburg Cruise Days Parade

Fünf Kreuzfahrtschiffe - AIDAprima, Mein Schiff 6, VASCO DA GAMA, WORLD VOYAGER, MS Sans Souci - ziehen gemeinsam elbabwärts. Das atemberaubende Schauspiel wird musikalisch und mit einer Moderation durch den Hamburger Schauspieler Marek Erhardt untermalt. Angeführt wird die Parade von AIDAprima; jedes der folgenden Schiffe wird von einer Feuerwerksequenz begleitet. Mit der MS Sans Souci nimmt erstmalig ein Flusskreuzfahrtschiff an der Parade teil. Ein Abschlussfeuerwerk bildet den krönenden Höhepunkt des Abends.

Sonntag, 10. September, ab 19:00 Uhr: AIDA Sailaway

"Sail away, sail away, sail away..." - Gäste von AIDA Cruises kennen und lieben ihn, den AIDA-Auslaufsong, der bei jedem Ablegen für eine besondere Stimmung sorgt. Auch am Sonntagabend der Hamburg Cruise Days wird mit dem "AIDA Sailaway" das Fernweh noch einmal groß werden, wenn AIDAperla und AIDAsol gemeinsam den Hafen verlassen, begleitet durch Musik und Moderation.

DAS LANDPROGRAMM

Die ROCK ANTENNE Hamburg Bühne - Landungsbrückenvorplatz

Livemusik vom Feinsten in Zusammenarbeit mit ROCK ANTENNE Hamburg. Von Latin über Soul bis zu Singer-Songwritern und Party-Rock zum Abtanzen - hier ist von Freitagnachmittag bis Sonntagabend für beste musikalische Unterhaltung gesorgt.

Highlight: Gleich am Freitag rockt der Entertainer Stefan Gwildis mit seinem Programm BUNT! Live mit Band ab 19:30 Uhr die Bühne.

Hamburg Cruise Days Studio & Infopoint - Jan-Fedder-Promenade

Das Hamburg Cruise Days Studio mit LED-Videowand: Einmal am Tag, immer um 18:30 Uhr, wird die Live-Sendung von ROCK ANTENNE Hamburg auf www.hamburgcruisedays.de übertragen - powered by Westfield Hamburg-Überseequartier. Sven Flohr moderiert live aus dem Hafen, präsentiert ein unterhaltsames Programm und liefert spannende Einblicke hinter die Kulissen des Events. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch der Kinder-Eltern-Treff und die Lost & Found-Station für verlorene Gegenstände.

König Pilsener Deck - Hafentor

Sommer, Sonne, Biergarten - sie gehören auch in Hamburg zusammen! Bei einem frisch gezapften König Pilsener und zünftigen Schmankerln lässt sich hier entspannt auftanken, frei nach dem Motto: Heute ein König.

Mobilität heute - Hafentreppe

Einen Tritt voraus mit den neuen Yamaha eBikes: Die nächste Evolutionsstufe der eBikes ist da - mit fünf aufregenden Modellen für einzigartigen Fahrspaß. Sie laden an der Hafentreppe zum Probefahren ein.

Kinderwelt - Platz der Deutschen Einheit

Action und Kreativität am Hafenrand! Zum Beispiel mit den ästhetischen Klang-Instrumenten von Etienne Favré: Riesen-Klangräder, eine musikalische Treppe, Stiefel-Flöten, Besenräder, ein Elefantenklavier, das Klanglabyrinth und vieles mehr machen hier neugierig. Beim Mitmach-Circus wiederum können Kinder sich spielerisch in artistischen Disziplinen ausprobieren - natürlich unter Anleitung eines erfahrenen Jongleurs und Circus-Lehrers. Außerdem laden ein: eine maritime Kreativwerkstatt und die Schminkstation für kleine und große Seeleute. Auch Landratten sind willkommen, Spieltrieb unbedingt mitbringen.

Riesenrad - Landungsbrücken

Ganz entspannt das Treiben an der Hafenkante beobachten und dabei die schönsten Aussichten auf Schiffe und Hamburg genießen - das Riesenrad macht es möglich.

Salsa-Tanz - Landungsbrückenvorplatz

Klassische, fröhliche Salsa-Rhythmen verbreiten gute Laune - und laden zum Tanzen ein.

DIE LAND-PRÄSENTATIONEN DER REEDEREIEN

Die AIDA Urlaubswelt - Kehrwiederspitze

AIDA Cruises präsentiert die diesjährigen Hamburg Cruise Days als Premiumpartner. Vom 8. bis 10. September machen gleich drei Kussmundschönheiten in der Hansestadt fest: AIDAprima ist am Samstag Teil der fulminanten Abendinszenierung, ihre Schwestern AIDAperla und AIDAsol werden am Sonntag beim AIDA Sailaway gemeinsam gen Meer ziehen. In der AIDA Urlaubswelt an der Kehrwiederspitze in der HafenCity werden Gewinnspiele, tolle Aktionen für kleine Seeräuber und die musikalische Unterhaltung durch das AIDAradio Team für Begeisterung sorgen. Das Zuhause auf dem Meer können Gäste in der originalgetreuen AIDAcosma Showkabine erleben und sich von den AIDA Reiseberatern für den nächsten Traumurlaub inspirieren lassen. Im Beach Club schließlich lässt sich mit Sand unter den Füßen im Liegestuhl von fernen Sehnsuchtsorten träumen und den Schiffen im Hafen winken.

Der Cunard Showtruck an der neuen Flutschutzmauer

Auch dieses Jahr wieder ein optisches Highlight: der Cunard Showtruck. Er präsentiert sich den Besuchern der Hamburg Cruise Days in klassischem, unverkennbaren Schwarz-Rot. Im Mittelpunkt steht das neue Schiff der Reederei - die 2024 vom Stapel laufende Queen Anne. Auf der Eventfläche selbst und im Truck gibt es allerlei Spannendes über die neue Königin der Flotte zu entdecken - inklusive Live-Musik, großem Gewinnspiel und spannenden Insights aus der Cunard-Welt.

nicko cruises an der neuen Flutschutzmauer

Der Kreuzfahrtspezialist nicko cruises entführt auf die schönsten Flüsse in Europa, Asien, Afrika - und ab 2024 - auch in den USA. Zu entdecken gibt es das beliebte Hochseeschiff VASCO DA GAMA, das im Oktober 2023 auf eine unvergessliche Weltreise gehen wird, Traumziele der Welt von der Seeseite und Landgänge auf den Spuren großer Entdecker. Mit nicko cruises reisen die Gäste auf kleinen Schiffen fernab des Massentourismus. Lange Liegezeiten in den Häfen und einmalige Erlebnisse an Land sorgen für ein intensives Kennenlernen der Destinationen. Besucher des Standes dürfen sich nicht nur auf eine kompetente Beratung und interessante Informationen rund um die Kreuzfahrtwelt des Stuttgarter Anbieters freuen, sondern gewinnen mit ein bisschen Glück auch eine spannende Kreuzfahrt auf der VASCO DA GAMA.

MSC Cruises-Promenade - Jan-Fedder-Promenade

Gepflegter Chillout und maritime Kulinarik, Entertainment und Information für alle Generationen - das präsentiert MSC Cruises auf seiner Promenade. Musikalisch bietet die MSC Promenade nicht nur flotten Electro Swing zum Zuhören und Mittanzen; entlang der Sitzterrassen an der neuen Flutschutzmauer legen außerdem bekannte DJs auf. Die Gastronomie befindet sich ganz stilecht in Überseecontainern und lädt zum Genießen und Verweilen ein. Besucher mit akutem Fernweh können sich in der MSC Lounge beraten lassen oder gleich ihre Reise mit 15 % Cruise-Days-Rabatt buchen, und auch Jobsuchende können sich über die Arbeit an Bord der MSC-Flotte informieren.

TUI CRUISES - MEIN SCHIFF® - Jan-Fedder-Promenade

Die Welt von TUI Cruises - Mein Schiff® im neuen Messeauftritt: Unter dem Motto "WOHLFÜHLEN NEU ERLEBEN" präsentiert die Reederei spannende Informationen und Neuigkeiten - und damit alles über die beiden neuen Schiffe der Flotte, die im Frühsommer 2024 bzw. im Winter 2024/25 in See stechen, und über eine neue Schiffsklasse, die neue Maßstäbe in Sachen Architektur und Design setzt. Einen Vorgeschmack auf das echte Bordleben bietet der Entspannungsbereich mit Deckchairs und Ausblick auf die maritime Kulisse Hamburgs. Die engagierte Crew an Land steht Gästen für persönliche und ausführliche Beratungen zur Verfügung: Zu entdecken gibt es attraktive Angebote, die Destinationen sowie Themen- und Eventreisen für 2024 an Bord der Mein Schiff® - und ein Reise-Gewinnspiel.

SERVICEHINWEISE

Veranstaltungszeiten

Freitag, 08. September: 14 - 24 Uhr

Samstag, 09. September: 11 - 24 Uhr

Sonntag, 10. September: 11 - 20 Uhr

Anreise

U-Bahn: Landungsbrücken, Baumwall (beide U3), Meßberg (U1), Überseequartier (U4)

S-Bahn: Landungsbrücken (S1, S2, S3) und Stadthausbrücke (S1 und S3)

Bus: 111 (Altona - HafenCity), 6 (ab U-Bahn St. Pauli)

StadtRAD: Es befinden sich diverse Stationen rund um das Eventgelände.

Tipp zur Abreise am Samstagabend: Wegen der hohen Besucherzahlen empfehlen wir die Nutzung der Stationen Stadthausbrücke (S1 und S3), Meßberg (U1) und Überseequartier (U4) in Richtung Hauptbahnhof oder der Buslinie 6 (ab U-Bahn St. Pauli).

Telefonisch steht während der Veranstaltung ein Service-Center zur Verfügung:

Telefon 040 - 41 00 95 25

Pressezentrum

Das Pressezentrum der Hamburg Cruise Days befindet sich im Floating Home im City Sporthafen Hamburg. Sie erreichen unser Team vor Ort während der Veranstaltungszeiten, per E-Mail unter presse @ redroses-pr.com oder telefonisch unter 0173-5228403.

Alle Infos sowie vielfältiges Bildmaterial zum Download finden Sie HIER.

Die Fotocredits befinden sich jeweils im Dateinamen.

Die Hamburger Kreuzfahrtwoche im September 2023

Vom 04. bis 10. September 2023 heißt die Metropole Hamburg nicht nur das breite Publikum, sondern auch die Fachleute der Branche willkommen: Bereits zum vierten Mal bündelt die Hansestadt ihre Veranstaltungen zum Thema Kreuzfahrt und wird erneut zur Bühne für große Kreuzfahrt-Events. Den Auftakt dieser weltweit einmaligen Kreuzfahrtwoche macht der Ports and Destination Summit des weltweit größten Kreuzfahrtverbands CLIA (4./5.9.), es folgen die beiden Fachmessen Seatrade Europe und Marine Interiors (beide 6.-8.9.). Die Seatrade Europe ist die führende Veranstaltung für die gesamte europäische Kreuzfahrt- und Flusskreuzfahrtbranche; die Marine Interiors ist Europas erste eigenständige Fachmesse für Inneneinrichtung, Ausstattung und Technologie für Passagierschiffe. Krönender Abschluss der Woche sind die Hamburg Cruise Days (8.-10.9.). Mit dieser Kombination aus Fachveranstaltungen und Publikumsevent wird Hamburg im September 2023 erneut zum Hotspot für die gesamte Kreuzfahrtwelt.

Über die Hamburg Cruise Days

Seit 2008 gibt es die Hamburg Cruise Days. Nach einer pandemiebedingten Pause im Jahr 2021 und einem einmaligen Sonderformat als "Hamburg Cruise Days pur" im Jahr 2022 finden sie 2023 bereits zum neunten Mal statt. Vom 8. bis zum 10. September 2023 werden neun Kreuzfahrtschiffe den Hamburger Hafen anlaufen und sind die Stars von stimmungsvollen Inszenierungen auf der Elbe. Ein hochwertiges Programm an der Hafenkante macht das Kreuzfahrtgefühl für die Besucherinnen und Besucher auch an Land erlebbar. Veranstalter sind die Hamburger Agenturen uba gmbh und redroses communications GmbH; Lizenzgeberin ist die Hamburg Tourismus GmbH.

Über den BLUE PORT HAMBURG

Seit 2008 taucht das Lichtkunstwerk BLUE PORT HAMBURG von Lichtkünstler Michael Batz vor und während der Hamburg Cruise Days den nächtlichen Hafen in ein magisches blaues Licht und illuminiert Dutzende Objekte im und um den Hamburger Hafen. So wird eine Verbindung zwischen Hafen und Stadt, zwischen Land und Fluss und - am Event-Wochenende - zwischen den Kreuzfahrenden und den Gästen der Hamburg Cruise Days geschaffen.

