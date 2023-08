Innere Stadt: Szenische Lesungen „Herr Ober, zahlen!“

3.9. und 10.9. im „Cafe Landtmann“, Karten: 0676/31 67 302

Wien (OTS/RK) - Mit dem „Grant“ und „Schmäh“ des typischen Wiener Oberkellners sowie mit dessen Kolleg*innen beschäftigt sich die Theater-Gruppe „Tinte und Kaffee“ (Leitung: Christoph Prückner) im Programm „Herr Ober, zahlen! Vom Arbeiten im Kaffeehaus“. Am Sonntag, 3. September, und am Sonntag, 10. September, finden die vergnüglichen szenischen Lesungen jeweils ab 19.30 Uhr im traditionsreichen „Cafe Landtmann“ (1., Universitätsring 4) statt. Einlass: 19.00 Uhr. Die Vorstellungen dauern rund 2 Stunden. Routinierte Schauspieler*innen rezitieren Texte zu der vielschichtigen Thematik, die einst Persönlichkeiten wie Friedrich Torberg, Stefan Zweig, Peter Altenberg, Else Feldmann und Ferdinand Raimund geschrieben haben. Der Eintritt kostet 20 Euro (Ermäßigung für Schüler*innen und Studierende: 15 Euro). Karten-Reservierungen: Telefon 0676/31 67 302 bzw. E-Mail tinteundkaffee@gmx.net.

Das geneigte Publikum darf sich auf spannende Einblicke in die Wiener Kaffeehaus-Historie und auf unterhaltsame Betrachtungen des Tuns der im Café tätigen Mitarbeiter*innen freuen, darunter der „Marqueur“, der „Zuträger“, der „Pikkolo“, der „Springer“ und die „Sitzkassierin“. Mehr Informationen über die Produktion „Herr Ober, zahlen!“ publiziert das Ensemble „Tinte und Kaffee“ im Internet: www.tinteundkaffee.bplaced.net/frameset-ober.htm.

