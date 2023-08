ORF-„matinee“: „Brioni – Insel der Millionäre“, neues Porträt „Max Reinhardt – Ein Leben als Inszenierung“ zum 150. Geburtstag

Außerdem: „Die Kulturwoche“ und „Ikonen Österreichs“ – am 3. September ab 9.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die „matinee“ am Sonntag, dem 3. September 2023, um 9.05 Uhr in ORF 2 macht einen spätsommerlichen Ausflug auf ein besonderes Eiland: „Brioni – Insel der Millionäre“. In der Dokumentation von Thomas Macho aus dem Jahr 2018 führt Erwin Steinhauer als Erzähler das Publikum durch rund 125 Jahre österreichischer Kultur- und Gesellschaftsgeschichte. Danach würdigt das neue Filmporträt „Max Reinhardt – Ein Leben als Inszenierung“ (10.00 Uhr) den Theatermagier und Mitbegründer der Salzburger Festspiele zum heurigen 150. Geburtstag bzw. 80. Todestag. Nach neuen Berichten und Tipps, die „Die Kulturwoche“ (10.35 Uhr) zum heimischen Kulturgeschehen präsentiert, stellt zum Abschluss des von Teresa Vogl moderierten ORF-Kulturvormittags eine Ausgabe der Reihe „Ikonen Österreichs“ (10.45 Uhr) den einstigen Stolz der k. u. k. Marine, „Die Viribus Unitis“, in den Mittelpunkt.

„Brioni – Insel der Millionäre“ (9.05 Uhr)

Der 2018 von Thomas Macho gestaltete Dokumentarfilm mit dem zauberhaften Flair alter Postkarten beschreibt Aufstieg und Fall des Inselparadieses Brioni in der nördlichen Adria. 1893 vom Österreicher Paul Kupelwieser um einen Spottpreis gekauft, wandelte sich die heute kroatische Insel Brioni vom malariaverseuchten Steinhaufen zum Tummelplatz für die Crème de la Crème der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert – bis der Erste Weltkrieg dem ein plötzliches Ende setzte. Heutigen Gästen ist Brioni, kroatisch Brijuni, bestenfalls noch als „Titos Privatinsel“ bekannt – lang nachdem der einstige Glanz verblasst war. Durch 125 Jahre Kultur- und Gesellschaftsgeschichte des einst als „Club Méditerranée der Monarchie“ bezeichneten Eilands führt im Film Schauspieler Erwin Steinhauer mit Charme und Witz und erzählt dabei von einstigem Unternehmer- und Aussteigertum ebenso wie von der Entwicklung des Tourismus.

„Max Reinhardt – Ein Leben als Inszenierung“ (10.00 Uhr)

Im Herbst 2023 begeht die Kulturwelt den 150. Geburtstag und den 80. Todestag des österreichischen Theatermagiers Max Reinhardt, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein wahres Theaterimperium geschaffen hat. Er wird als der erste moderne Regisseur bezeichnet und gilt bis heute als Inbegriff eines Impresarios. Von Berlin und Wien über Salzburg bis in die Vereinigten Staaten hat sein Wirken scheinbar unauslöschliche Spuren im Kulturleben hinterlassen. Mit dem neuen, von Werner Horvath gestalteten Filmporträt blickt die „matinee“ auf das Leben und Schaffen des visionären Künstlers zurück.

