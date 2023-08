Haus der Musik: Wiener Museumskonzept wird in China übernommen

Wien (OTS/RK) - Nach dem erfolgreichen ersten Lizenzierungsprojekt in Puebla, Mexiko (von 2015 bis 2022), hat das Haus der Musik Wien, ein Museum der Wien Holding, nun die Zusammenarbeit mit Chinas größtem Konzertveranstalter WU Promotion begonnen. In der chinesischen Stadt Yanguan wird 2024 ein Haus der Musik nach Vorbild des Wiener Originals eröffnet.

Wu Promotion ist als größter Promoter und Veranstalter klassischer Musik in Asien bekannt und hat sich den kulturellen Austausch auf die Fahnen geschrieben. Seit über 30 Jahren arbeitet Wu Promotion sehr erfolgreich mit den bedeutendsten Orchestern, Opernhäusern, Ballettkompanien und Theatern der Welt zusammen. Dabei engagiert sich Wu Promotion rund um den Globus für eine Vielzahl von Projekten, die eine Brücke zwischen verschiedenen Kulturkreisen schlagen.

Der Lizenzierungsvertrag zwischen WU Promotion und dem Haus der Musik ermöglicht die Eröffnung von Museen nach Wiener Vorbild in China sowie in weiteren asiatischen Ländern. Das Pilotprojekt ist bereits auf Schiene und steht kurz vor der Realisierung: Das erste Haus der Musik wird in der historischen Stadt Yanguan (Haining City), 150 km südwestlich von Shanghai, im Herbst 2024 eröffnet. Die Realisierung vor Ort erfolgt durch WU Promotion und einen lokalen Investor als zukünftiger Betreiber.

Musikerlebnis auf 5.000 Quadratmeter

Das Haus der Musik als Lizenzgeber stellt den gesamten Inhalt des interaktiven Musikerlebnis-Museums zur Verfügung, der im ersten Haus der Musik in China auf einer Gesamtfläche von annähernd 5.000 Quadratmetern präsentiert werden soll. In Zusammenarbeit mit dem Wiener Architekturbüro Chalabi Architekten & Partner wird daran gearbeitet, die speziellen Features aus dem Haus der Musik in einem suggestiven und stimmungsvollen Ambiente zu präsentieren. Ziel ist es, neben dem besonderen Erlebnis im Umgang mit den interaktiven Features und den beeindruckenden Exponaten auch die Atmosphäre und die Vielseitigkeit der Musikstadt Wiens einzufangen und erfahrbar zu machen.

„Eine Erfolgsgeschichte von 23 Jahren mit über 5 Millionen Besucherinnen und Besuchern spricht für sich: Die interaktiven Ausstellungsbereiche und einzigartigen Installationen im Haus der Musik ermöglichen neue, innovative Zugänge zum Thema Musik. Die Kombination von High-Tech und Mitmach-Elementen bietet ein noch nie da gewesenes musikalisches Erlebnis – in einer didaktisch modern aufbereiteten Schau“, so Wiener Bürgermeister Michael Ludwig.

„Das Haus der Musik widmet sich den unterschiedlichsten Auseinandersetzungen mit Musik und vor allem dem Erleben von Musik. So steht das Haus der Musik auch für Live-Konzerte und Veranstaltungen aller Art zur Verfügung. Das schätzen nicht nur die Wiener*innen, sondern bringt auch viele Tourist*innen in die Wiener Innenstadt“, so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Marke Wien als Hauptstadt der Musik stärken

„Die Wien Holding als Eigentümerin unterstützt das Haus der Musik in seinen Bestrebungen. Über das Haus der Musik wollen wir die Stadt Wien und das Thema Musik in die Welt hinaustragen und dadurch auch die Marke Wien als Hauptstadt der Musik signifikant und dauerhaft aufwerten“, so Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.

„Das Haus der Musik ist ein Ort lebendiger Auseinandersetzung, der spielerisch neue Zugänge zur Musik eröffnet. Unser Anspruch ist die Vermittlung von Verständnis, Aufgeschlossenheit und Begeisterung im Umgang mit Musik. So früh wie möglich Neugier für Musik und Spaß am Musizieren zu wecken, ist das wesentliche Ziel der musikpädagogischen Arbeit im Haus der Musik. Musik als universelle Sprache hilft, zwischenmenschliche Brücken zu schaffen. Es freut uns daher besonders, in Kooperation mit Wu Promotion das Haus der Musik in China zu realisieren“, so Haus der Musik-Geschäftsführer Simon Posch.

„Das Haus der Musik Wien ist eines der beliebtesten Museen in der Stadt, und es ist zu hoffen, dass das zukünftige Haus der Musik in China zur Förderung des musikalischen Austauschs zwischen Österreich und China und des gegenseitigen Verständnisses zwischen den beiden Völkern beitragen kann“, so Ping Chen, Botschaftsrat der Volksrepublik China in der Republik Österreich.

Das Haus der Musik hat für das Projekt in Yanguan das gesamte Designkonzept mit dem Architekturbüro Chalabi aus Wien entwickelt. Hierbei wurden, basierend auf dem Gestaltungskonzept des Wiener Hauses, klassische Elemente mit State of the Art-Installationen verbunden.

