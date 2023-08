FHWien der WKW startet Lehrgänge für Crossmedia- und Datenjournalismus

Die Weiterbildungen vermitteln JournalistInnen neueste Technologien und Storytelling-Methoden – erstmals in Österreich mit Fokus auf Datenjournalismus. Start ist im Februar 2024.

Wien (OTS) - Die Vienna Management Academy by FHWien der WKW erweitert ihr Angebot um zwei Weiterbildungslehrgänge für JournalistInnen und RedakteurInnen. Sie erlernen darin neueste digitale Technologien und innovative Storytelling-Methoden. Der Lehrgang für Crossmedia-Journalismus und jener für Datenjournalismus dauern jeweils ein Jahr. Beide schließen mit dem Titel „Akademische Expertin“ oder „Akademischer Experte“ ab. Zusätzlich besteht bei jedem Lehrgang die Option, ein weiteres Semester anzuhängen und dadurch den Titel „Master of Continuing Education“ zu erwerben.

Digitalisierung verlangt nach neuen Kompetenzen

Die FHWien der WKW bildet seit 20 Jahren erfolgreich JournalistInnen für Qualitätsmedien aus. Die Digitalisierung der Medienbranche bringt jedoch Herausforderungen mit sich, für deren Bewältigung Medienprofis neue Fähigkeiten brauchen. Dazu zählen die Nutzung digitaler Tools für Recherchen, automatisierte Datenanalysen, die Entwicklung neuer digitaler Formate und crossmediales Storytelling.

Genau hier setzen die Weiterbildungslehrgänge zu Crossmedia- und Datenjournalismus der Vienna Management Academy an. Ihr Ziel ist, erfahrene Medienschaffende auf die Anforderungen des digitalen Journalismus vorzubereiten. Neben journalistischem Know-how werden auch fundierte Kenntnisse in den Bereichen Kommunikation und Medienmanagement, Recht und Ethik sowie Faktencheck und Datenanalyse vermittelt.

Weiterbildungen für berufserfahrene Medienschaffende

Die neuen Weiterbildungslehrgänge richten sich an berufserfahrene Personen, die sich auf crossmediales Storytelling, digitale Technologien und datenjournalistisches Arbeiten im Journalismus spezialisieren möchten. Die Lehrgänge vermitteln Qualifikationen, die derzeit in der Medienbranche besonders gefragt sind. Den AbsolventInnen stehen unter anderem Jobs als DatenjournalistIn, FaktencheckerIn oder Video- und Podcast-RedakteurIn offen.

„Mit den neuen Weiterbildungslehrgängen für Crossmedia- und Datenjournalismus bieten wir eine maßgeschneiderte Qualifizierung für erfahrene Medienschaffende an“, erläutert Programmleiterin Regula Blocher. „Absolventinnen und Absolventen werden in der Lage sein, datenbasierte Recherchen in audiovisuelle Storys zu verwandeln und diese zielgruppengerecht auf digitalen Kanälen zu veröffentlichen.“ Michael Heritsch, Geschäftsführer der FHWien der WKW, ergänzt: „Unsere praxisnahen Lehrgänge eröffnen Journalistinnen und Journalisten vielfältige Karrierechancen in einer sich rasant verändernden Medienlandschaft.“

Anforderungen und Bewerbungsverfahren

Personen mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung im redaktionellen Umfeld und allgemeiner Hochschulreife oder Lehrabschluss können sich für die beiden Weiterbildungslehrgänge bewerben. Für das Masterstudium ist ein abgeschlossenes Erststudium mit mindestens 180 ECTS-Punkten erforderlich.

Gute Vereinbarkeit mit Beruf und Privatleben

Das Studium ist berufsbegleitend organisiert: Die Präsenztermine werden tageweise geblockt abgehalten, zudem findet etwa ein Viertel der Lehrveranstaltungen im Distance Learning statt. Dadurch lassen sich die Lehrgänge gut mit dem Job und dem Privatleben vereinbaren.

Details zu den neuen Weiterbildungslehrgängen bietet die Website der FHWien der WKW:

Lehrgang für Crossmedia-Journalismus

Lehrgang für Datenjournalismus

Masterstudium Crossmedia- und Datenjournalismus

