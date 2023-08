ALPS RESORTS setzt auf „Spiele-Resorts“

Österreichs größter Beherberger startet Kooperation mit Spieleverlag AMIGO

Daher sei die Spiele-Kooperation mit AMIGO eine perfekte Ergänzung zum touristischen Angebot von ALPS RESORTS. Thomas Payr

Ab September 2023 werden vier Ferienanlagen von ALPS RESORTS temporär zu „Spiele-Resorts“. Gemeinsam mit dem deutschen Spieleverlag AMIGO stattet der österreichische Marktführer in der touristischen Beherbergung ausgewählte Resorts komplett mit Spielepaketen aus. Insgesamt 185 Unterkünfte erhalten eine bunte Mischung an Karten- und Reaktionsspielen für alle Altersgruppen.

„Egal ob Karten-, Würfel- oder Brettspiele – Gäste, die ihren Urlaub in unseren Ferienhäusern und Ferienwohnungen verbringen, sitzen gerne in geselliger Runde zusammen und spielen“, erklärt ALPS-RESORTS-Geschäftsführer Thomas Payr. Daher sei die Spiele-Kooperation mit AMIGO eine perfekte Ergänzung zum touristischen Angebot von ALPS RESORTS.

In den ALPS RESORTS Carpe Solem Rauris, Bergeralm Chalets, Alpenchalets Biberwier sowie Bergresort Hauser Kaibling wird jedes Wohnobjekt mit einem Basic-Paket bestehend aus den Spielen „Halli Galli“, „Speed Cups“, „Clack!“, „Lama“ und „SET“ bestückt. Diese Spiele zeichnen sich durch einfache Regeln aus, die einen schnellen Einstieg ermöglichen. Darüber hinaus gibt es in jedem Resort große Spiele-Sets mit 20 weiteren AMIGO-Spielen, die von den Gästen an der Rezeption kostenlos ausgeliehen werden können.

„Ziel der Kooperation ist es, gerade auch in der Nebensaison ein attraktives Zusatzangebot für unsere Gäste zu schaffen“, so Payr. Gemeinsam mit AMIGO wolle man Familien, Freunden und Paaren eine besondere gemeinsame Zeit ermöglichen und für unvergessliche Erinnerungen sorgen. Außerdem werde die Kooperation von einer reichweitenstarken Imagekampagne begleitet, die beiden Partnern dabei helfen soll, neue Zielgruppen zu erschließen.

Die Kooperation läuft vorerst bis Ende 2023, soll aber bei erfolgreichem Verlauf fortgesetzt werden. Weiter Informationen unter: https://blog.amigo-spiele.de/amigo-und-alps-resorts

ALPS RESORTS ist der österreichische Marktführer in der touristischen Beherbergung. Das umfangreiche Angebot von ALPS RESORTS reicht von gemütlichen Ferienwohnungen über komfortable – teilweise direkt an der Skipiste gelegene – Ferienhäuser, bis hin zu luxuriösen Chalets mit hauseigenem Wellnessbereich und spricht Erholung suchende Naturliebende genauso an wie sportlich-aktive Gäste. Aktuell umfasst das ALPS-RESORTS-Angebot 34 Ferienresorts in Österreich und Bayern mit über 1.100 Unterkünften.

Seit über 40 Jahren bietet die AMIGO Spiel + Freizeit GmbH Familien und Spielefans kurzweiligen Spielspaß und hat sich mit Topsellern wie „Halli Galli“, „6 nimmt!“, „Wizard“ und „Bohnanza“ zu einem der größten deutschen Spieleverlage entwickelt. AMIGO vertreibt zudem zahlreiche Lizenz- und Trendthemen wie das Pokémon Sammelkartenspiel. Seit 2022 richtet sich AMIGO gezielt nachhaltiger aus und verzichtet wo immer möglich auf Plastikverpackungen und -Komponenten im Spiel.

