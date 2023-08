Österreichs größtes Indoor-Festival KRONEHIT BEATPATROL kommt am 25.10.2023 wieder in die Marx Halle

Das KRONEHIT BEATPATROL geht am 25.10.2023 in der Wiener Marx Halle in die dritte Runde mit über 40 DJs auf 3 Floors aus den Genres EDM, Harder Styles, Drum & Bass und Techno

Wien (OTS) - Superstar Timmy Trumpet mit seinen einzigartigen Trompetensolos ist auch dieses Jahr wieder zurück auf der MAINSTAGE gemeinsam mit James Hype, Meduza, KSHMR und Glockenbach.

Auf Hyperbeat ist ebenso Verlass - und hostet wie gewohnt den Switch zu den Harder Styles. (A-Z) Da Tweekaz, Dimitri K, Miss K8, Rebelion, Rooler und Sub Zero Project (psychodelic live) werden zusammen mit MC Villain die MAINSTAGE zum Beben bringen.

Am DRUM & BASS FLOOR gilt wieder Fasten Your Seatbelts. Internationale Top Acts wie Chase & Status (DJ Set) und die Lokalmatadoren Camo & Krooked, Hedex, A Little Sound, Alcemist, Bea, Koven, Mandidextrous lassen die Drum & Bass Fans bis in die frühen Morgenstunden durchtanzen.

Für das ultimative 90ies-Feeling sorgt der FLASHBACK • TECHNO CLASSICS FLOOR. Die besten Rave Vibes liefern Mauro Picotto, Rokis, Joro & Joabo, Tom Snow, Peter Pan & Martin Oelz, Roman Weber, Fät Tony, Martin Freudentanz & Falabella.

Das hochkarätige Line-Up mit einer einzigartigen Lasershow und Visuals auf 300 Quadratmetern LED-Wand machen das KRONEHIT BEATPATROL 2023 zum Event der Superlative – a night to remember!

Jetzt EARLY BEAT TICKETS sichern auf www.beatpatrol.at !

Für alle Raiffeisen Kontoinhaber:innen gibt es auch in diesem Jahr wieder ermäßigte Tickets in allen Raiffeisen Banken mit Ö-Ticket Service und unter shop.raiffeisen.at.

