Stocker: „Video der FPÖ-Jugend bestätigt unsere Ablehnung von Herbert Kickl als Mitglied einer Bundesregierung“

Die FPÖ-Jugend nähert sich unter der Schirmherrschaft Kickls den Identitären immer weiter an

Wien (OTS) - „Das Video der FPÖ-Jugend bestätigt unsere Ablehnung von Herbert Kickl als Mitglied einer Bundesregierung. Denn er war es, der die Identitären in der FPÖ salonfähig gemacht hat. Das Ergebnis ist bekannt: In der Botschaft und der Bildsprache unterscheidet sich die FPÖ-Jugend gar nicht mehr von dem Auftreten der Identitären. An diese Stelle möchte ich in Erinnerung rufen, dass der Verfassungsschutz die Identitären als rechtsextreme Gruppierung eingestuft hat, aber das scheint Herbert Kickl zu ignorieren. Mehr noch: In seinem Sommergespräch im ORF hat er die Identitären mit Greenpeace verglichen und bloß als rechte NGO tituliert“, kritisiert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, das geschmacklose Video der FPÖ-Jugend.



„Dass das Video obendrauf auf dem offiziellen YouTube-Kanal der FPÖ veröffentlicht wurde, bestätigt nur, dass die radikale FPÖ die Aussagen des Videos vollends unterstützt. Hier zeigt sich einmal mehr, warum Herbert Kickl ein Sicherheitsrisiko für die innere Sicherheit in diesem Land ist“, so Stocker abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/