FPÖ-Landbauer zu Straßenklebern: Sabotage an arbeitender Bevölkerung!

Blockade der A1 gefährdet Menschenleben

St. Pölten (OTS) - „Mit der Blockade der Westautobahn lassen die Klimaterroristen alle Hemmungen fallen. Es ist einfach nur irre, sich auf einer stark befahrenen Autobahn anzukleben. Das ist ein enormes Sicherheitsrisiko für unsere Familien, die mit dem Auto unterwegs sind und in die extrem gefährliche Situation von Auffahrunfällen mit einer hohen Geschwindigkeit gedrängt werden. Das kann im schlimmsten Fall auch tödlich enden. Wie kommen unsere Landsleute dazu, dieser Gefahr ausgesetzt zu werden? Noch dazu verlieren sie wertvolle Zeit nur, weil ein paar Chaoten einen künstlichen Stau produzieren“, kritisiert der für die Verkehrsagenden in Niederösterreich zuständige LH-Stellvertreter Udo Landbauer die heutige Klebeaktion auf der A1.

„Den zweiten Tag in Folge werden unsere Landsleute, die im Gegensatz zu den Chaoten einer ehrlichen Arbeit nachgehen, terrorisiert. Abführen und einsperren ist das einzige vernünftige Mittel, um gegen diese Allianz der Verrückten vorzugehen. Sie stören die öffentliche Ordnung und Sicherheit“, so Landbauer, der die Schwarz-Grüne Regierung auffordert, endlich zu handeln. „Jeder Vorfall ist eine Bankrotterklärung für die Justizministerin Zadic und den Innenminister Karner, die sich an ihren Sesseln in Wien festkleben, anstatt für die Bevölkerung zu arbeiten“, so Landbauer.

Landbauer bedankt sich bei der Polizei für das rasche Eingreifen. „Die Polizisten sind oft selbst Leidtragende dieser vermeintlich grünen Vorfeldorganisation, weil ihnen die Hände gebunden sind. Ich fordere Innenminister Karner auf, der Exekutive endlich das richtige Werkzeug in die Hand zu geben, um die Chaoten aus dem Verkehr zu ziehen“, so Landbauer.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Murlasits

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

0699 150 55 283

alexander.murlasits @ fpoe.at

www.fpoe-noe.at