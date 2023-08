missMEDIA: Beliebtes Social Media-Reiseformat „BFF“ geht in die nächste Runde

Wir freuen uns, dass wir mit unserem Herzensprojekt in die nächste Runde gehen können und wieder starke Werbepartner:innen an unserer Seite haben, die unsere Vision teilen und gemeinsam mit uns über den Medien- Tellerrand schauen Sarah Lehner, missMEDIA Geschäftsführerin

Wien (OTS) - Das beliebte Social Media Reiseformat der missMedia steht unmittelbar bevor und geht diesen Spätsommer in die nächste Runde! Das Konzept ist bekannt: Zwei beste Freundinnen erleben außergewöhnliche Abenteuer und dokumentieren ihre Erlebnisse in Form eines Social Media Reisetagebuchs. So warten spannende Challenges und unvergessliche Momente auf die missCOMMUNITY. Doch was ist diesmal neu? Mit missBFF 2023 geht's ab September für zwei Freundinnen, die sich im Casting durchsetzen konnten, vier Wochen lang durch ganz Österreich, um neben atemberaubenden Destinationen, vor allem einzigartige Challenges und begehrte VIP-Events zu erleben. Getoppt wird das Reiseabenteuer noch mit einem aufregenden Zwischenstopp auf Ibiza, wo heiße Partynächte für unvergessliche Erinnerungen sorgen werden. Dabei ständig an ihrer Seite: Sämtliche miss-Social-Media Kanäle, auf denen man die Erlebnisse der Teilnehmerinnen täglich hautnah mitverfolgen kann. „ Wir freuen uns, dass wir mit unserem Herzensprojekt in die nächste Runde gehen können und wieder starke Werbepartner:innen an unserer Seite haben, die unsere Vision teilen und gemeinsam mit uns über den Medien- Tellerrand schauen “, so missMEDIA Geschäftsführerin Sarah Lehner. Ob ein Besuch auf der Wiener Fashion Week, Kult-Clubbings auf Ibiza oder ganz besondere Promi-Highlights: missBFF 2023 wird auch in diesem Jahr bestimmt unvergesslich!

Ab 01. September 2023 teilen die miss-BFF ihre Erlebnisse auf den miss-Social Media Kanälen: Facebook, Instagram, TikTok.

Rückfragen & Kontakt:

Melanie Köppel

Projektmanagerin miss

M: +43 / 660 / 7961014

E: melanie.koeppel @ miss.at