Der Herbst im Vorarlberger Architektur Institut

Ausstellungen, Vorträge, Workshops und vieles mehr

Zentrales Thema unseres Herbstprogramms ist die Bauwende – wie kann klimafreundliches Planen und Bauen gelingen? Welche Strategien gibt es schon? Wer hat schon erfolgreich Projekte umgesetzt? Wir stellen Menschen, Unternehmen, Projekte und Bauten vor, die inspirieren und wir fördern den Wissenserwerb durch praktische und theoretische Inputs. Dr. Verena Konrad, Direktorin vai Vorarlberger Architektur Institut

Dornbirn (OTS) - “Refuse, Reduce, Re-use, Recycle, Rot | Strategien für die Material- und Bauwende” heißt die nächste Ausstellung im Vorarlberger Architektur Institut. Sie eröffnet den vai-Herbst am 28. September und damit einen Programmreigen, der sich dem klimafreundlichen Planen und Bauen widmet.

In diesem Kontext finden heuer auch die Impulswochen „technik bewegt“ in Vorarlberg statt. Sie richten sich an Schüler|innen der 8. und 9. Schulstufe, geben Einblick in planende technische Berufe und ermöglichen Kontakt zu Menschen, die diese Berufe ausüben: in der Architektur, Landschaftsarchitektur, dem Bauingenieurwesen, der Bodenkultur, Wasserwirtschaft, Vermessungstechnik, Verkehrsplanung und vielen anderen Expertisen, die derzeit – und endlich – viel Aufmerksamkeit bekommen. Mehr Baukulturwissen für die Schule ist ganzjährig auf der digitalen Plattform www.unitarchitektur.at zu finden.

Der erste Abend der "Energie Lounge 2023" widmet sich heuer dem Thema „Bauen stoppen und Bestand nutzen!?“. Impulsreferentin DI Charlotte Bofinger vom Fachplanungsbüro "zirkular" in Basel spricht am 20. September, 19 Uhr, im vorarlberg museum über „Adaption, Transformation, Modulation und Zirkulation“.

Um wertvollen Bestand geht es auch beim Auftakt der beliebten Reihe „Architektur vor Ort“. Der erste Termin am 29. September ist einem Architekturjuwel gewidmet – der Siedlung Ruhwiesen von Baukünstler Rudolf Wäger, der mit seiner Arbeit den aktuellen Trend des „einfachen Bauens“ in den 1970er-Jahren vorweggenommen hat.

Historisch bedeutsam geht es weiter am 30. September mit einer Holzmeister-Exkursion und einem Holzmeister-Symposium anlässlich 100 Jahre Pfarrkirche Batschuns. Gemeinsam mit dem Bildungshaus Batschuns und dem Bauamt der Diözese Feldkirch nehmen wir das Jubiläum zum Anlass, uns dem Werk und der Bedeutung der Architektur von Clemens Holzmeister in einer kritischen Rezeption zu nähern.

Wer das vai einfach so als angenehmen Ort mit Ausstellungen und Bibliothek kennenlernen möchte, ist zu den Öffnungszeiten wie auch zu den erweiterten Öffnungszeiten zum Dornbirner Stadtfest "UrbiKUSS" am 1. September und der "ORF Langen Nacht der Museen" am 7. Oktober 2023 eingeladen.

Eröffnung der Ausstellung "Refuse, Reduce, Re-use, Recycle, Rot

29. September 2023 bis 24. Februar 2024

Datum: 28.09.2023, 19:00 Uhr

Ort: Vorarlberger Architektur Institut

Marktstraße 33, 6850 Dornbirn, Österreich

Url: https://v-a-i.at/ausstellungen/re-use/eroeffnung

Energie Lounge: Bauen stoppen und Bestand nutzen!?

Datum: 20.09.2023, 19:00 Uhr

Ort: vorarlberg museum

Kornmarktplatz 1, 6900 Bregenz, Österreich

Url: https://v-a-i.at/veranstaltungen/energie-lounge/el23_bestand-nutzen

Architektur vor Ort 198: Siedlung Ruhwiesen

Datum: 29.09.2023, 17:00 Uhr

Ort: Waldrain 12-22, 6824 Schlins, Österreich

Url: https://v-a-i.at/veranstaltungen/architektur-vor-ort/avo-198

Clemens Holzmeister: Exkursion und Symposium

Wir laden ein zu einer professionell geführten Exkursion zu allen vier Bauten Holzmeisters in Vorarlberg. Zum anschließenden Podiumsgespräch begrüßen wir Andreas Cukrowicz, Stefan oder Bernhard Marte und Ute Denkenberger (VLM) unter der Moderation von Andreas Postner.

Datum: 30.09.2023, 09:00 - 20:30 Uhr

Ort: Bildungshaus Batschuns

Kapf 1, 6832 Zwischenwasser, Österreich

Url: https://v-a-i.at/veranstaltungen/kooperationsv/holzmeister_ex

