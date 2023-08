FPÖ – Schnedlitz zu Babler: „Inhaltsleer und realitätsfremd!“

Österreich braucht weder neue Steuern noch einen Marxisten in einer Regierung

Wien (OTS) - „Viel bleibt vom gestrigen Sommergespräch mit SPÖ-Obergenossen Babler nicht über“, merkte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz an. Es sei laut Schnedlitz inhaltsleer und realitätsfremd gewesen, die Themen vom ORF vorgegeben und dazwischen war es auch nur fade, so Schnedlitz.

„Es hilft ihm aber auch nicht weiter, wenn er zigmal betont, dass er der Garant für irgendwelche Garantien ist. Babler wird nicht in der Lage sein, dass er etwas von dem umsetzen wird, wovon er träumt – höchstens vielleicht, dass er auch in Zukunft nur 100 km/h auf der Autobahn fahren wird. Gerade nach diesem eher seltsamen Interview, ist es unwahrscheinlich, dass der SPÖ-Chef nicht als Spitzenkandidat in die nächste Wahl ziehen wird“, so Schnedlitz.

Eines sei für Schnedlitz auch klar: Mit Klassenkampf und Neidgesellschaft disqualifiziere sich die SPÖ selbst. „Gerade die SPÖ mit ihren Gewerkschaftsbossen und Arbeiterkammerfunktionären hängt am Tropf der Luxusgehälter, da ist dann jegliche Diskussion um ‚die Reichen‘ nur scheinheilig. Österreich braucht weder neue Steuern noch einen Marxisten in einer Regierung“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

