FPÖ-Gruber zu Polizei: Deutsch-Mängel bei Aufnahmetests sind Auswuchs verfehlter Bildungspolitik

Erstklassige Polizei mit hohem Leistungsniveau und Qualität nötig

Linz (OTS) - „Wir haben einen Fachkräftemangel in diversen Berufsgruppen, so etwa auch bei der Polizei. Wenn aber nunmehr jeder fünfte Interessent, der sich für den Beruf bei der Exekutive entscheidet, trotz bereits gesenktem Anforderungsprofil – etwa in sportlicher Hinsicht, aber auch punkto vorhandenen Führerscheins – beim Deutsch-Test scheitert, so ist dies für mich klar auch ein Indiz dafür, dass in unserem Bildungssystem etwas falsch läuft“, kommentiert der Landesparteisekretär und Sicherheitssprecher der FPÖ Oberösterreich, LAbg. Michael Gruber. „Anreize zu schaffen ist gut und wichtig, aber darunter darf keinesfalls das Leistungsniveau leiden.“ ******

Prinzipiell seien aus Sicht des freiheitlichen Sicherheitssprechers Modernisierungen und Modifizierungen bei der Polizei begrüßenswert. „Wir müssen jedoch darauf achten, dass ein Niveau, welches dem Staatsdienst zuträglich ist, nicht unterschritten wird. Wir können uns keine Adaptierungen betreffend Leistung und Ausbildung nach unten leisten. Es ist ohnehin schon so, dass einige Personen der Polizei nicht mehr in dem Maße Respekt zollen, wie es eigentlich sein sollte. Wir brauchen eine starke und erstklassig ausgebildete Polizei, um die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Bevölkerung sicherstellen zu können. Ob eine Abkehr vom Leistungsgedanken die richtige Entwicklung für unser Land ist, ist zu bezweifeln“, spricht sich Gruber abschließend dafür aus, „unserer jüngsten Generation die bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten, um ihr Potential auszuschöpfen.“ (schluss) bgt

